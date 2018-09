Budgetforslag: - Det bliver sjovere og nemmere at være Favrskov-borger

Ældreområdet, handicap og psykiatrien kan se frem til flere penge i Favrskov Kommune. Det nye budgetforslag fra 2019-2022 er på plads, og det er et enigt byråd med 24 ud af 25 byrådsmedlemmer, der står bag.

- Vi har afsat flere penge til ældreområdet, handicap og psykiatrien. Der er afsat flere penge, da der er stigende udgifter på områderne, fortæller Nils Borring (S), som er borgmester i Favrskov Kommune.

Kommunen hæver ikke serviceniveauet, men de fastholder det og sørger for, at der er nok penge, da målgruppen blandt andet er blevet større i handicap og psykiatrien.

Vi hæver ikke serviceniveauet, så det får ikke effekt på servicen til den enkelte borger. Nils Borring (S), borgmester, Favrskov Kommune

- Vi hæver ikke serviceniveauet, så det får ikke effekt på servicen til den enkelte borger. Vi er glade for, at vi kan fastholde serviceniveauet samtidig med, at målgruppen bliver større, siger han.

Isabell Friis Madsen (S), som er fungerende gruppeformand, glæder sig over det nye budgetforslag.

- Der er rigtig mange gode ting i forslaget. Jeg glæder mig særligt over bedre normeringer i i dagtilbuddene, siger hun.

Læs også Regeringen vil fjerne efterskoletilskud: - Jeg var ensom før

På handicapområdet kan de se frem til at få betalt fem dages ferie fremfor tre dage.

- De får fem dages ferie på handicapområdet. Det har været noget, der har været efterspurgt i flere år, og nu er det lykkedes at afsætte pengene, fortæller Nils Borring.

De får fem dages ferie på handicapområdet. Det har været noget, der har været efterspurgt år efter år, og nu er det lykkedes at afsætte pengene. Nils Borring (S), borgmester, Favrskov Kommune

I det hele taget kan kommunen og borgerne se frem til lidt flere penge på de forskellige områder. Pengene er spredt ud over mange.

- Det gør det lidt sjovere og nemmere at være Favrskov-borger rundt omkring i kommunen, siger Nils Borring.

Umiddelbart mener borgmesteren ikke, at nogen bliver forbigået.

- Alle vil gerne have mere, men jeg kan ikke pege på nogen, vi forbigår, siger han.

24 af byrådsmedlemmerne bakker op om budgetforslaget. Dansk Folkeparti gør ikke.

Budgetforslaget sendes til offentlig hørring den 5.-17 september 2018. Det godkendes endeligt på byrådsmødet den 9. oktober 2018.

Læs også Regina har 500 ponyer: Vil have Streaky tatoveret