Budgetaftale på plads: Aarhus Universitetshospital får den største bid af kagen

Næste års budget i Region Midtjylland er faldet på plads, og der er en kæmpe pose penge på vej til Aarhus Universitetshospital.

Samtlige partier i Regionsrådet skrev her til aften under på budgetaftalen for 2020, der sikrer 214 millioner kroner til det hårdt prøvede supersygehus i Skejby. Samtidig har partierne en intention om, at de 60,7 millioner kroner, der mangler for at komme i balance, vil blive tilført i 2021.

- Med den her aftale fjerner vi alle de planlagte besparelser fra 2020 og frem. Det betyder, at man i fremtiden kan undgå at tænke på det underskud, man hidtil har haft i budgettet. Nu er det kun de igangværende besparelser for 2019, der skal afsluttes, siger Anders Kühnau (A), der er formand for Regionsrådet i Region Midtjylland, til TV2 ØSTJYLLAND.

Dermed forsvinder det driftsunderskud, som Sygehuset har haft i sit budget, og som har betydet, at de i de kommende år har skullet finde 275 millioner kroner. En økonomisk håndsrækning som ifølge Regionsrådsformanden i den grad vil kunne mærkes på Universitetshospitalets gange.

- Det kommer til at betyde, at man fra 2020 og frem kan tænke på nogle andre ting fremfor hele tiden at tænke på besparelser og besparelser. I stedet kan de fokusere på at udvikle sig, siger Anders Kühnau til TV2 ØSTJYLLAND.

Med dette beløb har Regionsrådet også reduceret kravet om at Universitetshospitalet skulle levere en forbedret effektivitet på 8 procent med 6 procent. Det betyder, at alle hospitalerne i Østjylland nu skal levere det samme.

Anders Kühnau understreger, at der med tilførslen af de mange millioner kroner til Aarhus Universitetshospital følger en række klare krav fra regionsrådets side. Eksempelvis skal hospitalet overholde de aftalte økonomiske rammer og komme i stabil drift. Det sidste betyder blandt andet, at der medio 2020 gennemføres mindst 1000 operationer om ugen.

Penge på vej til Randers og Horsens

Foruden den store pose penge til Aarhus Universitetshospital får Regionshospitalet Horsens tilført 6 millioner kroner de kommende år og 15 millioner kroner årligt fra år 2022.

Der er også penge på vej til Regionshospitalet Randers, som ligeledes får 6 millioner kroner nu og yderligere 27 millioner korner fra år 2020-2023.

- Det er en meget ambitiøs aftale, som betyder, at vi kan give et stort løft til Aarhus Universitetshospital. Samtidig med det har vi fundet penge til de andre hospitaler og til psykiatrien, så det er virkelig en ambitiøs aftale på mange måder, og jeg er glad for, vi har kunnet indgå den aftale i Regionsrådet i dag, siger Anders Kúhnau til TV2 ØSTJYLLAND.

Aftalen har også fokus på at understøtte en grøn og bæredygtig udvikling i regionen.

Penge fra regeringen Den 4. september indgik den nye regering og Danske Regioner en aftale om regionernes økonomi for 2020. Læs her, hvordan den aftale påvirker Region Midtjylland: - Alle fem regioners samlede udgifter til sundhed og det regionale udviklingsområde løftes med 1,5 mia. kr. i 2020 i forhold til de fastlagte udgiftslofter. Heraf udgør regional udvikling 24 mio. kr. som følge af afviklingen af omprioriteringsbidraget. - Derudover er omkring 100.000 kroner øremærket til særlige projekter, men de øvrige penge kan regionerne prioritere, som de vil. - Sidste gang fik regionerne 1 milliard kroner, så det er et løft på omkring 400.000.000 kroner. - Regeringen afsætter et driftstilskud på 100 mio. kr. i 2019 til Region Midtjylland til håndtering af ekstraordinære balanceproblemer afledt af indflytning i kvalitetsfondsstøttet sygehusbyggeri. Kilde: Finansministeriet

