Brystkræftpatienter på AUH fik mangelfulde undersøgelser

Hvis en kvinde under 50 år bliver ramt af brystkræft, kan knuderne være sværere at spotte på et røntgen-billede, fordi kvindens brystvæv er tættere, end ældre kvinders væv.

Derfor er der i Danmark lavet nogle nationale kliniske retningslinjer, som siger, at yngre kvinder, der tidligere har haft brystkræft, ved opfølgende kræfttjek skal have nogle ekstra undersøgelser. Udover røntgenskanningen skal de også undersøges af en læge og have en ultralydsskanning.

Simpelthen for at være sikre på, at en ny kræftknude ikke bliver overset på røntgenbillede.

Når yngre kvinder tidligere har haft brystkræft, bliver de i de efterfølgende år tilbud tjek, hvor lægerne undersøger om kræften er vendt tilbage. Ifølge de nationale retningslinjer skal tjekket bestå af tre dele: røntgen, ultralyd og en lægeundersøgelse.

Men i en periode fra april 2016 til juli 2017 har Aarhus Universitets Hospital og kortvarigt også Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Randers ikke fulgt de retningslinjer. Det skriver Jyllands-Posten torsdag.

Læs også Region Midtjylland udskyder besparelser på AUH

I stedet for at give kvinderne hele den tre-benede undersøgelse med røntgen, ultralyd og en lægeundersøgelse, spiste AUH i perioden kvinderne af med en røntgenundersøgelse.

Læs også Bekymrede og berørte ansatte på AUH - og dagens fyringer er kun starten

Risikerer ny diagnose

Det er dybt kritisabelt mener Lillian Gryesten Jensen, der er lokalnæstformand i Kræftens Bekæmpelse, Aarhus.

- Det er meget uheldigt for dem, der ikke har fået de undersøgelser, de har brug for og krav på ifølge de nationale retningslinjer. Retningslinjerne er lavet af en grund, så de skal selvfølgelig følges. siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

- Der er risiko for, at sceeningen har givet kvinderne en falsk tryghed. De skulle have haft en bedre undersøgelse, så nu er der behov for, at de bliver indkaldt igen. Det er klart, det vil gøre dem unødigt nervøse og nogen vil nok risikere, at de får en diagnose, som de skulle have haft noget før.