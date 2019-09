Brutalt drab på ekskone koster 13 års fængsel og udvisning

En række grusomme detaljer er kommet frem i en drabssag, som Retten i Aarhus mandag har sat punktum for.

Sagen er endt med, at en 36-årig mand er blevet idømt 13 års fængsel og udvisning af Danmark. Han har samtidig fået indrejseforbud for bestandigt.

Manden er dømt for at have slået sin kone ihjel, mens parrets tre børn var til stede. Derudover tog han billeder af den døende kvinde og sendte billederne til to personer.

Sendte fotos af døende kone

I løbet af retssagen har den 36-årige mand erkendt, at han stak sin kone med en kniv i en lejlighed i det vestlige Aarhus 9. september 2018.

Han har dog selv kaldt det for "et uheld", at han stak kvinden fem til seks gange.

Men den forklaring har Retten i Aarhus haft svært ved at tro på. Blandt andet fordi manden i beskeder skrev:

- Har slået horeungen ihjel – endeligt.

- Broder har slået horeungen ihjel – tager til politiet – overgiver mig.

Den tiltalte har erkendt, at han tog billederne og delte dem.

Formålet med at sende billederne var ifølge manden at få hjælp. Ordlyden af beskederne husker han ikke.

Et tumultarisk forhold

Flere vidner har berettet om et tumultarisk parforhold.

Det er også kommet frem, at kommunen var underrettet om problemerne i ægteskabet og holdt børnene under observation.

Den tiltalte har forklaret, at han ved flere lejligheder følte sig truet af kvinden. Det gjorde han angiveligt også den pågældende dag, da drabet fandt sted.

Angrebet på kvinden var således en slags selvforsvar, har han hævdet og påstået frifindelse for.

Men senioranklager Birgitte Ernst var af modsatte overbevisning. Hun har i retten argumenteret for, at drabet bunder i jalousi over, at kvinden ville forlade ham til fordel for en anden mand.

Drabet skete, mens parrets tre mindreårige børn var til stede i lejligheden.

Faren er tyrkisk statsborger. Det er ikke oplyst, om han har anket dommen.