'Brugte for lang tid på toilettet': Blev slået ned af efterlyste kvinder

Østjyllands Politi efterlyser lige nu to kvinder, som er mistænkt for at have slået en 52-årig kvinde ned i det aarhusianske natteliv.

Det oplyser Østjyllands Politi.

- Der er ikke nogen internt i politiet, der har kunne genkende de to kvinder, så nu håber vi, at offentligheden kan hjælpe os, siger Janni Lundager, der er pressemedarbejder ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Ejer kom brandstifter i forkøbet – forsøgte at sætte ild til bil

Overfaldet fandt sted tidlig søndag morgen den 8. september.

Lige siden har politiet forsøgt at finde frem til de 2 kvinder, som slog den 52-årige kvinde ned, men det er endnu ikke lykkedes. Derfor beder de nu offentligheden om hjælp.

Overfaldet fandt sted på Bodegaen i Aarhus. Foto: Google Satellit.

"Brugte for lang tid på toilettet"

Den 52-årige kvinde havde været i byen med flere bekendte, da hun mellem klokken 05:00 og 06:00 gik på toilettet på baren 'Bodegaen', som ligger på Åboulevarden.

Kvinden har forklaret til politiet, at hun, da hun kom ud fra toilettet, blev mødt af en meget ophidset kvinde, der brokkede sig højlydt over, at den 52-årige havde brugt for lang tid på toilettet.

Læs også Ø vil sikre mørket - her kan du tage på stjernekig i en ellers overbelyst verden

Den 52-årige kvinde bad hende tage det roligt, hvorefter kvinden helt umotiveret slog ud efter den 52-årige og kastede øl på hende.

Det fik den 52-årige til at slå ud efter kvinden, og det endte i et slagsmål mellem de to kvinder, indtil der kom nogle mænd og skilte dem ad. Den 52-årige kvinde gik ud til nogle af sine bekendte, og da dørmændene oplyste, at det var blevet lukketid, gik de væk fra stedet.

Veninde tog over

Kort efter kom en anden kvinde pludselig direkte imod den 52-årige og sagde noget med 'min veninde'. Herefter slog hun den 52-årige flere gange i ansigtet med en ukendt genstand, hvorefter hun forsvandt fra stedet.

Begge kvinder beskrives som afrikanske af udseende.

Kvinden på toilettet beskrives som: 25-30 år



Almindelig af bygning



Brunt, krøllet hår



Iført sort jakke og grå jeans

Kvinden, der slog uden for baren, beskrives som: 160-165 cm høj



Spinkel af bygning



25-30 år gammel



Sort hår med afro fletninger



Iført sort jakke, sorte bukser og sorte stiletter

Har man oplysninger om, hvem de to kvinder kan være, må man meget gerne kontakte Østjyllands Politi på telefon 114.