Brugsen lukkede i landsby: Nu er der fundet penge til ny købmand

En købmand er byens nerve. Det synes at være virkeligheden rigtig mange steder rundt om i Østjylland. Derfor var de også triste i landsbyen Kragelund ved Silkeborg, da den lokale brugs lukkede i juni. Men nu er der godt nyt.

Flere borgere i både Kragelund og den nærliggende landsby Frederiksdal satte sig nemlig for at samle penge nok sammen til at købe lokalerne og etablere en ny købmand. Søndag aften nåede man i mål med de ønskede 1,8 mio. indsamlede kroner.

Vi er fantastisk glade og stolte. Det var et ambitiøst mål, og mange tvivlede. Stemningen er, at det her er større end en købmand. Ejner Rahbek, Lokalrådet

- Vi er fantastisk glade og stolte. Det var et ambitiøst mål, og mange tvivlede. Stemningen er, at det her er større end en købmand. Det giver folk troen på, at vi kan gøre noget lignende sammen i fremtiden, siger formanden for Lokalrådet, Ejner Rahbek, til TV2 ØSTJYLLAND.

Den første million skal nu bruges på at købe bygninger og grunden, hvor den lukkede brugs ligger, af Coop. Og så skal stedet sættes i stand og renoveres.

Skal ikke blive sur pligt

- Derefter er der penge til en slags driftskredit eller lån til købmanden, som vi forhåbentlig finder til at drive stedet. Der bliver så en gruppe af frivillige, som hjælper til ved arrangementer, siger Ejner Rahbek, der afviser at de lokale selv skal drive købmanden:

- Jeg er bange for langtidseffekten i at selv stå for driften. Der er begejstring i starten, men så bliver det en sur pligt med tiden.

I stedet glæder han sig over den opbakning, som indsamlingen har fået blandt lokalbefolkningen. Unge som gamle, private og virksomheder har bidraget, og nu bliver det så en 'Min Købmand', der åbner i Kragelund.

Firmaet Dagrofa får opgaven at finde den rette mand til at drive købmanden, og så står de lokale ellers klar til at handle.

Det var nemlig tydeligt i juni, at et liv uden en indkøbsmulighed i landsbyen var svært for mange at acceptere.

Trine Birkemose fortalte nemlig i juli, at hun handlede i LokalBrugsen i Kragelund flere gange om ugen. Hun var glad for muligheden for at handle ind i byen og synes, at det var trist, at den skulle lukke.