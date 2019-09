Brølstærk Mustapha Bundu tænker kun på AGF

AGF-angriberen Mustapha Bundu har med fem mål og fem assister en stor andel i, at klubben søndag kunne sikre den sjette sejr i træk, da holdet slog FC Nordsjælland med 3-1.

Det får dog ikke den brandvarme kantspiller fra Sierra Leone til at fjerne fødderne fra jorden.

- Jeg drømmer ikke om andre klubber, da jeg stadig har halvandet år tilbage af min kontrakt, siger han.

Bundu har for nylig i medierne kunnet læse om interesse fra amerikansk fodbold, men det er ikke noget, som kantspilleren vil forholde sig til.

Han fortæller, at han ikke har planer om et skifte væk fra AGF.

- Jeg tager det, som det kommer - lige nu har vi vigtige kampe at tænke på, siger landsholdsspilleren fra Sierra Leone.

Mustapha Bundu har ingen planer om et skifte væk fra AGF. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Stadig meget at lære

AGF-træner David Nielsen frygter ikke, at klubben får svært ved at holde på Bundu, der pointerer at offensivspilleren stadig har meget at lære.

- Han var afgørende mod FCN, og det er han som oftest, når vi får sat ham rigtigt op.

Jeg drømmer ikke om andre klubber. Mustapha Bundu, AGF-angriber

- Men han havde også en periode i første halvleg med kæmpe problemer, så han har masser at arbejde med endnu, siger David Nielsen.

AGF-træneren roser dog Bundus udvikling i de to år, hvor David Nielsen har været træner, der har ført ham fra periferien af holdet til at være en fast profil på AGF-mandskabet.

- Hans overall fitness er blevet rigtig god. Da jeg kom til klubben, var han indskifter, så han har gjort mange rigtige ting siden, siger David Nielsen.

Efter 11 spillerunder har Bundu været involveret i 11 af AGF's 17 scoringer. Aarhus-klubben indtager Superligaens tredjeplads.

