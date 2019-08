Brødre indlagt på sygehuset efter køkken-eksplosion

Der går formentlig en rum tid, inden to brødre på henholdsvis 29 og 31 år igen laver eksperimenter i køkkenet.

I hvert fald gik det fuldstændig galt, da de torsdag ville opvarme noget gas ved at sætte en lille gasbeholder på komfuret. Det endte med, at gasbeholderen eksploderede, og at de to brødre begge blev forbrændt.

Østjyllands Politi blev torsdag kl. 11.30 kaldt ud på en adresse på Byagervej i Beder, hvor eksplosionen fandt sted.

Indlagt med brandskader

De foreløbige undersøgelser tyder ifølge politiet på, at de to brødre var i færd med at fremstille hash-olie.

De to brødre fik anden- og tredje-gradsforbrændinger flere steder på kroppen og blev begge indlagt med brandskader.

Begge brødre kan nu se frem til at blive sigtet for lov om euforiserende stoffer og for overtrædelse af beredskabsloven. Det oplyser Østjyllands Politi i fredagens døgnrapport.