Brød ind i Den Gamle By og faldt ned fra 12 meter højt tag

To unge mænd på brød tidligt lørdag morgen ind i Den Gamle By ved at kravle op på et stillads og efterfølgende ind i seværdigheden.

Østjyllands Politi fik en anmeldelse om det klokken 07.09 i morges, men anmeldelsen omhandlede ikke indbruddet - en af mændene var faldet ned fra en 12 meter høj tagryg.

- Det er faktuelt, at en 22-årig mand falder ned fra de her 12 meters højde, og han er nu i kritisik tilstand, siger Flemming Lau, der er vagtchef hos Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Anmeldelsen kom fra den anden indtrængende, der skulle bruge en ambulance til sin kammerat.

Anmeldelse kl. 07.09 via 112 fra Den gamle By i Aarhus, hvor 2 unge mænd havde skaffet sig adgang til et opsat stillads, og kravlet ud på en tagryg. Den ene unge mand faldt pludselig ned fra ca. 12 meters højde. Han er nu på Skejby i kritisk tilstand. Vi opdaterer. #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) September 28, 2019

Politiet ved ikke præcist endnu, hvorfor de to mænd var brudt ind, og de ønsker ikke at oplyse om, hvorvidt de var påvirkede.

- En tragisk ulykke med nogle alvorlige konsekvenser. Det er den foreløbige konklusion på det, siger Flemming Lau.

Den Gamle By åbner først klokken 10 om lørdagen, så det er altså foregået uden for åbningstiden. Østjyllands Politi er dog i gang med at undersøge hændelsen.

- Vi er ved at undersøge omstændighederne. Årsagen, hvad der skete, det har vi ikke et overblik overblik på nuværende tidspunkt, siger Vagtchefen til TV2 ØSTJYLLAND.

De pårørende er underrettet.