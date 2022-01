Britt føler sig fanget i sit hjem: Har snart ventet i et år på vigtigt svar

I april - for snart et år siden - ansøgte hun Skanderborg Kommune om tilskud og lån til en handicapbil. Men Britt Guldborg fik at vide, at der kan gå op til et år før, kommunen overhovedet starter hendes sag op.

Få dage efter, TV2 ØSTJYLLAND har sat hende i stævne i hjemmet i Skanderborg, meddeler kommunen endelig, at den er klar til at se på hendes sag, og at Britt Guldborg skal til møde 2. februar.

- Jeg synes, det er frustrerende, at der skal gå næsten et helt år, inden man begynder at teste mig, siger Britt Guldborg til TV2 ØSTJYLLAND.

Siden hun fik kørekort som 18-årig, har hun altid haft bil, og den frihed som følger med.

- Det er fuldstændig taget fra mig nu. Jeg er bundet til mit hjem, siger hun.