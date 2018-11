Britt Bager: Systemet svigter, vi kommer til at behandle Brians sag

Sagen om lokomotivfører Brian Borg fra Egå, der efter otte hårrejsende ulykker på skinnerne gennem 26 år har fået PTSD, men ikke kan få det anerkendt som en arbejdsskade, rejser spørgsmål på Christiansborg.

Venstres politiske ordfører Britt Bager finder det urimeligt, at lokomotivførere ikke kan få anerkendt PTSD som en arbejdsskade, hvis PTSD'en dukker op år efter de traumatiserende hændelser fandt sted. Derfor vil hun nu få beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) ind i sagen.

Systemet er ikke godt nok, derfor kommer vi til at tage hånd om det. Vi kommer til at behandle Brians sag. Britt Bager (V), politisk ordfører

- Vi kommer til at behandle Brians sag - det virker helt urimeligt på mig, at denne mand ikke kan få en erstatning for at være blevet syg af at passe sit job, siger Britt Bager (V) til TV2 ØSTJYLLAND - og fortsætter:

- Vi sidder i øjeblikket og arbejder i beskæftigelsesministeriet på et nyt arbejdsskadesystem, og jeg skal være helt ærlig at sige, at jeg havde ikke hørt om denne situation før TV2ØSTJYLLAND bragte sagen frem - og jeg vil bringe sagen med over i ministeriet og bede dem om at have den med i arbejdet, der netop pågår lige nu.

Brian Borg har siden 2017 ikke kunne nærme sig hverken et tog eller en banegård.

Ankestyrelsen anerkender ikke Brian Borgs PTSD diagnose som en arbejdsskade, og kalder det i stedet for en ”uspecificeret belastningsreaktion.” Fordi symptomerne ikke er opstået indenfor seks måneder efter de mange hændelser, vil man ikke anerkende PTSD-diagnosen som arbejdsrelateret.

Det kan ikke være rimeligt, at man kan møde ind og passe sit arbejde og ikke få en erstatning. Britt Bager (V), politisk ordfører

- Det berører os alle dybt. Det berører også mig dybt. Der er helt sikkert noget at rette op på. Det kan ikke være rimeligt, at man kan møde ind og passe sit arbejde og ikke få en erstatning, fortæller Britt Bager.

03:05 VIDEO: Britt Bager (V) mener ikke, at systemet er godt nok. Hun lover, at beskæftigelsesministeriet vil tage hånd om det. Luk video

Læs også Lokofører ramt af PTSD efter otte ulykker: Kan ikke få anerkendt arbejdsskade

Veteraner har siddet i samme situation

Den situation Brian Borg sidder i nu, har flere krigsveteraner tidligere siddet i. Veteraner, der fik konstateret PTSD senere end seks måneder efter udsendelse, fik ikke anerkendt sygdommen som en arbejdsskade.

Dette medførte, at folketinget vedtog en særlov i 2014. I særloven, der kun gælder for udsendte soldater og andre statsansatte, bortfaldt kravet om en speciallægeerklæring inden for seks måneder efter hændelsen.

Brian Borg står til at gå glip af en stor kompensation, men for ham er anerkendelsen vigtigere end penge.

- De gør mig ikke rask de penge. Det vigtigste er, at jeg kunne få et brev derovre fra, hvor de skriver, at vi anerkender, du har haft nogle forfærdelige oplevelser. Og det er vi kede af på dine vegne, siger Brian Borg.