Britt Bager politianmeldt i kontroversiel sag om donationer

Politisk ordfører for Venstre, Britt Bager, er onsdag blevet politianmeldt af Enhedslisten.

Det sker efter, at to juraprofessorer i onsdagens udgave af Politiken vurderer, at den meget omtalte partistøtte, hun har modtaget ved seneste valgkamp, er ulovlig.

Det er simpelthen gift for demokratiet. Eva Flyvholm, folketingsmedlem (Ø)

Sagens omdrejningspunkt er, om det er tilladt at anonymisere politiske donorer, som kanaliserer penge til politikeres valgkampe ved hjælp af flere selskaber.

100.000 fra samme person

Donationer over 20.000 kroner skal offentliggøres, men ved at sprede donationerne ud over flere forskellige selskaber kan donorerne holdes anonyme.

Britt Bager (V) har modtaget samlet 100.000 kroner ved den seneste valgkamp fra fem forskellige selskaber, der er ejet af samme person.

- Som politikere og som vælgere kan vi ikke være tjent med, at politikere og partier skjuler partistøtte for offentligheden. Det er simpelthen gift for demokratiet. Det er helt afgørende at vi ved, hvilke pengekræfter der står bag partier, siger medlem af Folketinget for Enhedslisten Eva Flyvholm i en pressemeddelelse.

Udover Britt Bager er Venstres Marcus Knuth også blevet politianmeldt af Enhedslisten.

- Statsministeren siger, at Venstre overholder loven. Nu har vi to juraprofessorers ord for, at det Britt Bager og Marcus Knuth har foretaget sig, er ulovligt. Så kan jeg ikke bare lade stå til, siger folketingsmedlem for Enhedslisten i Østjyllands Storkreds, Nikolaj Villumsen.

Nikolaj Villumsen har onsdag indgivet en anmeldelse af Britt Bager til Østjyllands Politi.

Bager: De prøver at holde gryden i kog

Britt Bager oplyser onsdag til TV2 ØSTJYLLAND, at hun undrer sig over politianmeldelsen.

- Jeg har aldrig modtaget nogle penge. Sagen har været efterforsket en gang, og der vurderede politiet, at der ikke er grundlag for en efterforskning. Sagen er endda forsøgt genoptaget, og det synes jeg, at Enhedslisten burde have undersøgt, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg kan kun betragte det som om, at Enhedslisten prøver at holde gryden i kog i forhold til donationssagerne. Jeg kan også politianmelde dig for alt muligt, men der skal være et juridisk grundlag.

Venstres politiske ordfører mener, at de to juraprofessorer, der onsdag udtaler sig i Politiken, skal tage sagen op med Indenrigsministeriet, hvis de mener, at der er foregået noget ulovligt.

- Det er ikke mig, der forvalter loven. Det gør Indenrigsministeriet. Hvis juraprofessorerne er uenige, må de diskutere med Indenrigsministeriet, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Britt Bager understreger afslutningsvis, at hun selvfølgelig skal overholde loven, som alle andre.

