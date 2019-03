Britt Bager: Jeg har fulgt alle regler

Folketingsmedlemmet Britt Bager, der ved det seneste folketingsvalg blev valgt i Favrskov, har den seneste uge været midt i et blæsevejr fra medierne.

Jeg forsøger absolut ikke at omgås noget som helst. Britt Bager, politisk ordfører i Venstre

Årsagen er, at hendes valgkreds under den seneste valgkamp modtog fem donationer á 20.000 kroner fra virksomheder, der har den samme person i ejerkredsen.

Lovgivningen siger, at der skal oplyses om, hvem der donerer penge, hvis beløbet er højere end 20.000 kroner.

Men da donationerne kom fem forskellige steder fra, slap Britt Bager for at oplyse om, hvem der havde givet pengene.

Hun mener derfor ikke selv, at hun har forsøgt at skjule noget.

- Jeg forsøger absolut ikke at omgås noget som helst. Jeg forholder mig til reglerne, som er ganske klare, siger hun til TV2 Østjylland.

Hvis der er nogen, der har et ønske om at lave reglerne om, så vil jeg have forståelse for det. Britt Bager, politisk ordfører i Venstre

Ville det ikke være rarere for dig, hvis dine vælgere viste, hvor pengene kom fra?

- Jeg forholder mig til loven, som den er i dag. Og jeg synes, at loven er fin, som den er i dag. Jeg har naturligvis tænkt mig at overholde loven, og det er fuldstændig lovligt at modtage 20.000 kroner uden at opgive, hvem der kommer med pengene.

Ingen opdelt donation

Samtidig fastholder Britt Bager, at der ikke er tale om én donation, som er delt op i fem stykker. I stedet siger hun, at der er tale om fem forskellige donationer.

Derfor er hun på den rigtige side af lovgivningen, og hun vil derfor også være lydhør, hvis loven skulle blive ændret i fremtiden.

- Hvis der er nogen, der har et ønske om at lave reglerne om, så vil jeg have forståelse for det. Og de regler vil jeg naturligvis også overholde.

Selv vil hun dog ikke tage stilling til, om lovgivningen skal ændres, så det bliver nemmere for vælgerne at gennemskue, hvor de forskellige donationer kommer fra.

- Det har jeg ikke nogen holdning til på nuværende tidspunkt. Jeg har aldrig skulle stemme omkring regler på det her område, og jeg har ikke sat mig nok ind i det til, at jeg kan udtale mig om det på nuværende tidspunkt, siger hun.