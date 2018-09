Venstre: Der skal være geografisk spredning af kulturmidlerne

Provinsen efterlyser opmærksomhed fra staten, når de skal fordele kulturmidler. Hver gang staten bruger 10 kroner på scenekunst, så går de 7 af dem til hovedstadsområdet.

Det mener Peter Westphael, som er teaterleder på Randers Egnsteater, ikke er rimeligt.

- Jeg synes, at der er en meget meget skæv fordeling, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.

Britt Bager, som er politisk ordfører i Venstre, anerkender Peter Westphaels kritik.

- Det er noget, regeringen har haft stor fokus på. Kulturministeren har skudt temaet ’fremtidens scenekunst’ i gang. Her sætter vi fokus på, hvordan midlerne skal tildeles i fremtiden til alle teatre i Danmark, fortæller hun.

Sådan fordeles statens tilskud til scenekunst i Danmark.

Det er vigtigt for hende, at der er en lighed i spredningen af pengene geografisk.

- Kulturmidlerne kommer fra skatteborgerne. Skatteborgerne bor i hele Danmark, og derfor skal vi folkevalgte selvfølgelig sørge for, at der er en god geografisk spredning af pengene, siger hun.

Kommer sjældent fra provinsen

Ifølge teaterlederen er en del af problemet også, at råd og nævn som uddeler kulturpengene fra hovedstaden, sjældent kommer til provinsen.

- Med lidt held så kommer en af dem og besøger os eller måske to forbi os, men vi er også et ret stort teater. Men der er altså mindre teatre, hvor de stadig fortæller om dengang, hvor der var én, der besøgte dem, og det kan godt have været i sidste årtusinde, siger han.

Britt Bager understreger, at det er de folkevalgtes ansvar at komme geografisk rundt til kulturinstitutionerne og på den måde fordele pengene rimeligt.

- Det er jo os folkevalgte, der fordeler pengene. Det er vores ansvar som folkevalgte, at pengene bliver fordelt ret og rimeligt ud i områderne. Jeg gør rigtig meget ud for at komme ud i hele landet og se kulturinstitutioner.