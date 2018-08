Bridge mellem kølediskene holder hjernen frisk

Søndag var det bridgens dag, og det havde fået Odder bridgeklub til at søge ned mellem kølediskene i Kvickly. Det alternative spillested var et forsøg på at skaffe nye medlemmer af bridgeklubben. Og de firkantede kulørkort kan andet end blot samle fire spillere.

Det at have et sæt kort i hænderne, det hjælper også til at koble af for hverdagen, det fortæller de garvede bridgespillere Vibeke Kristensen og Kirsten Slyngborg, som begge har spillet i 20 år.

- Man glemmer alt andet, siger Kirsten Slyngborg til TV2 ØSTJYLLAND.

Kirsten Slyngborg har 20 års erfaring med bridgespillet.

Og makkeren bakker hende op:

- Du tænker ikke på alt andet udenom, siger Vibeke Kristensen

Man ved at ældre mennesker i mindre grad udvikler demens, når de spiller bridge Anette Schulz, Videncenter for Sundhedsfremme

Hjernevitaminer

For Odder Bridgeklub har det handlet om at udbrede spillet til et større publikum:

- Vi vil rigtig gerne gøre bridge mere kendt i Danmark, det er et godt spil, der holder hjernen i gang, siger Alex Salling, formand i Odder Bridgeklub.

Det er videnskabeligt bevist, at kortspillet har en række gavnlige effekter for de mennesker, der sætter sig rundt om bordet.

Man skal være fire spillere til et slag bridge.

- Man ved at ældre mennesker i mindre grad udvikler demens, når de spiller bridge. Og så ved man også, at den problemløsning som er forbundet med at spille bridge, den har en positiv effekt på immunforsvaret, siger Anette Schulz, chefkonsulent, Videncenter for Sundhedsfremme.

Nye spillere

Måske har eftermiddagens kolde klima fået tag i en ny bridgemakker, Jens Sørensen er er en af de spillere, som har sat sig ved bordet for første gang:

- Man skal tænke sig lidt om, og det er et spil, hvor jeg har et indtryk af, at man skal bruge hjernen lidt, det er ikke rent held det hele, siger Jens Sørensen.

Jeg bliver ved indtil, jeg ikke er her mere, så længe min hjerne kan klare det Kirsten Slyngborg, bridgespiller

For Kirsten Slyngborg er de tyve år som bridgespiller langt fra slut.

- Jeg bliver ved indtil, jeg ikke er her mere, så længe min hjerne kan klare det, siger hun.

