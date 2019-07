Brians hus beskudt: - Min datter kunne have siddet i stuen

En seriehærværksmand er på spil i Østjylland. Der er blevet skudt med hagl fra et luftgevær gennem over 20 bilruder, mod en dagligvarebutik og mod et privat hjem i Hylke ved Skanderborg. I sidstnævnte bor Brian Lund Jensen med sin familie, og han er rystet.

For skudhullet fra haglet er i en rude ind til deres stue, hvor de lige så godt kunne have siddet tidligt lørdag morgen, hvor der formentlig er blevet skudt.

Jeg tror, at det var tilfældigt. Måske har man forsøgt at ramme vores bil. Sådan noget her sker aldrig i Hylke. Brian Lund Jensen, Hylke

- Nogle dage sidder vi tidligt ved spisebordet i stuen og får morgenmad. Min datter på 12 år kunne have siddet i stuen. Det havde været katastrofalt og er virkelig ubehageligt at tænke på, siger Brian Lund Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Skuddet blev med stor sandsynlighed affyret mod familiens hus omkring kl. 5 lørdag morgen.

- Jeg hører et lille dunk der, men tænkte ikke mere over det og lægger mig til at sove igen. Da jeg så står op ved 9-tiden, ser jeg et kæmpe hul i ruden. Først tænker vi, om det mon har været en sten, fortæller Brian Lund Jensen.

Datterens faste plads ved spisebordet i stuen er netop ud mod den rude, som nu har fået et skudhul.

Ikke mange spor at gå efter

- Men så hører vi om de andre episoder med hagl, der er gået igennem ruder, og kan regne ud, at det også er sket her.

Brian Lund Jensen er efter eget udsagn fuldstændig ligeglad med den ødelagte rude. Og han tror heller ikke, at det er en person, der bevist er gået efter at skade dem.

Desværre har vi ikke meget at gå efter, og vi har ingen mistanke til, hvem der står bag. Henrik Dam, Sydøstjyllands Politi

Familien i Hylke er langt fra alene med at være ramt af hærværksbølgen.

Brian Lund Jensen formoder, at hærværksmanden har skudt efter familiens bil, men i stedet er en rude i huset blevet ramt. I Hylke er der i alt blevet skudt mod seks biler og så familiens hus på Hylke Tværvej.

Vi har i området et par andre lignende sager fra blandt andet biler, som vi efterforsker, siger vagtchef hos Sydøstjyllands Politi, Henrik Dam, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Desværre har vi ikke meget at gå efter, og vi har ingen mistanke til, hvem der står bag, lyder det videre fra Henrik Dam.

I alt syv episoder efterforsker Sydøstjyllands Politi i Hylke. Seks mod biler og så det mod familiens hus på Hylke Tværvej.

Over 20 anmeldelser

Lørdag kom det i første omgang frem, at over 20 bilruder i Mårslet, Solbjerg og Odder var blevet beskudt med et luftgevær af en ukendt hærværksmand i en ældre stationcar. Siden har SuperBrugsen i Mårslet også anmeldt et skudhul i en af butikkens ruder.

Østjyllands Politi, der dækker de byer, melder søndag, at man i alt er nået op på 23 anmeldelser.

Nogen så en ældre stationcar, hvor der blev skudt fra i Odder kl. 1.13. Det er fortsat det eneste, vi har at gå efter. Per Bennekov, Østjyllands Politi

- Nogen så en ældre stationcar, hvor der blev skudt fra i Odder kl. 1.13. Det er fortsat det eneste, vi har at gå efter, siger vagtchef hos Østjyllands Politi, Per Bennekov, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hos politiet er man overbeviste om, at de mange bilruder er blevet smadret på samme måde.

- Vi er sikre på, at det er skud. Det er tilfældige parkerede biler, man er gået efter, så vi tror ikke, at man har haft til hensigt at lave andet end hærværk, sagde Per Bennekov lørdag.

Mere alvorligt og seriøst

Et af de steder, hvor hærværksmanden har slået til her, er i Andelsforeningen Bytoften i Mårslet. Her er Pernille Andersen en af de uheldige.

Det her er da uhyggeligt. Det er straks mere alvorligt og seriøst. Der er jo tale om målrettet hærværk Pernille Andersen, Mårslet

- Bare lige på vores parkeringsplads holdt der tre smadrede biler i morges – vores og to af naboernes. Først troede jeg, at det var fulde mennesker, som havde gjort det med en bushammer, sagde hun lørdag til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det havde selvfølgelig været irriterende, men det her er da uhyggeligt. Det er straks mere alvorligt og seriøst. Der er jo tale om målrettet hærværk, fortsatte Pernille Andersen.

I første omgang reagerede politiet ikke prompte på hendes anmeldelse om hærværk mod biler, men da det viste sig at være en større sag, og det drejede sig om skud mod bilruder, rykkede en patrulje straks ud.

- Der har været betjente fremme og sikre spor fra bilerne. Havde det været indbrud, kunne man måske lidt forstå det. Men det er bare for at smadre, sagde Pernille Andersen.

Har du oplysninger i sagen, eller har du også fået smadret ruder i nat, hører politiet meget gerne fra dig på tlf. 114.