Breddeklub presset på antallet af baner: Får højt beløb til renovering

Gode kræfter i den lokale idrætsforening i Ulstrup har gennem flere år først kæmpet for først en kunstgræsbane, og da så det projekt gik i vasken, har fokus været på renovering af de nuværende boldbaner. Projektet får nu en gedigen saltvandsindsprøjtning fra kommunen.

Den tidligere kampbane er ubrugelig, fordi den har været misligholdt. De resterende baner har været under pres. Ole Krogh, Ulstrup IF

Et enigt byråd har nemlig for nylig besluttet at give en anlægsbevilling til Ulstrup IF på hele 780.000 kroner. Pengene skal bruges til renovering af en kampbane og udeområder – noget der har været behov for gennem lang tid.

- Den tidligere kampbane er ubrugelig, fordi den har været misligholdt. De resterende baner har været under pres, fordi både Ulstrup IF, Ulstrup Skole og Gudenådalens Efterskole bruger dem, siger formand for forretningsudvalget i Ulstrup IF, Ole Krogh, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er banen, der er markeret med rød her, som skal renoveres og igen være stadionbane i Ulstrup. Foto: Favrskov Kommune

Satsede først på kunstgræsbane

En af hovedårsagerne til, at kampbanen har stået uberørt hen i flere år, er, at efterskolen og Ulstrup IF i første omgang arbejdede på en kunstgræsbane. Det projekt er nu droppet, fordi efterskolen i stedet skulle bruge penge på kloakering.

Så nu er planerne ændret.

Læs også 'Min far lever videre i Kim Larsens musik'

- Vi får så heldigvis i stedet penge nu til at få kampbanen gjort fin igen, så den kan blive vores hovedbane, og vi kan få stadion der. Der vil så samtidig være penge til at forskønne udearealerne, siger Ole Krogh.

Der skal lægges nye dræn i banen, og så er der en drøm om en mountainbike-bane i umiddelbar nærhed af kampbanen. Hele idrætsanlægget vil få et stort løft, lyder det fra formanden.

Skal også bruge penge i Ulstrup

Lokalpolitikerne er glade for at kunne bidrage positivt til foreningslivet også andre steder end i de tre hovedbyer i kommunen.

- Vi skal sørge for gode idrætsfaciliteter i hele kommunen og bruge penge i Ulstrup som i Hadsten, Hammel og Hinnerup, siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Steen Thomasen (S), til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi skal sørge for gode idrætsfaciliteter i hele kommunen og bruge penge i Ulstrup som i Hadsten, Hammel og Hinnerup. Steen Thomasen (S), formand for Kultur- og Fritidsudvalget

Han tænker derfor ikke på, at det er et ret højt beløb at give til en forening med kun omkring 10 fodboldhold.

Ulstrup IF's bedste seniorhold ligger lige nu nummer 1 i serie 4 og er på vej i serie 3.

- Derfor kunne det da være fedt med et stadion til lokalopgørene i en højere række, siger Ole Krogh.