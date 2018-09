Bred budgetaftale i Randers: Løftebrud mener SF

Efter et par dages forhandlinger kom budgettet for Randers Kommune på plads for de næste fire år.

- Jeg synes, det er en god og bred aftale, fortæller borgmester Torben Hansen (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Aftalen, som har fået titlen "Styr på basis og investering i fremtiden", er indgået mellem partierne Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti – i alt 26 ud af de i alt 31 byrådsmedlemmer.

- Det er vigtigt for mig, at det er en bred budgetaftale, der giver stabilitet, siger Torben Hansen (S).

Borgmesteren er meget tilfreds med, at man har afsat 45 millioner kroner til at bygge to nye daginstitutioner, og omdanne børnehavepladser til vuggestuepladser.

- Vi får for alvor gjort noget ved infrastrukturen, lappet huller i vejene og en klimaplan. Og så får vi puttet flere penge i familieområdet, og et nyt autismetilbud i Langå. Det er jeg rigtig glad for, siger borgmesteren.

Investeringer i veje og klimabro

Daniel Madié, gruppeformand for Det Konservative Folkeparti, Randers.

De Konservative er også tilfredse med den aftale, der er blevet indgået med Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti.

- Der er blevet givet og taget. Jeg er borgerlig, og jeg er tilfreds. Jeg kan se gode, blå borgerlige ting, og det synes jeg også er nødvendigt for vores kommune, siger Daniel Madié, gruppeformand for Det Konservative Folkeparti i Randers til TV2 ØSTJYLLAND.

Randers Kommune vil sætte dækningsafgiften i bero, som er en ejendomsskat. De penge skal investeres i infrastruktur, og så skal der reserveres 31 millioner kroner til en ny Havnevej.

- Jeg er glad for, at vi får sat gang i Havnevejen. Den vej er det første store skridt i Byen til Vandet, som i fremtiden bliver det helt store udviklingsprojekt i Randers. Den åbner op for, at vi kan flytte havnen, og det er uhyre vigtigt, vi har fået den, siger Daniel Madié (C), som også er formand for Randers Havn.

Det glæder også Venstre, at der bliver investeret i Randers Kommunes udvikling. Der er blandt andet afsat yderligere 40 millioner kroner primært til en ny klimabro.

- Vi er også enige om, at det er væsentligt at investere i vores kommunes udvikling. Det store byudviklingsprojekt, Byen til Vandet, er nu er i en afgørende fase. For at det kan blive virkelighed, skal vi lave nogle store investeringer i infrastruktur - primært Klimabroen, siger Christian Brøns (V), gruppeformand i Venstre i en pressemeddelelse.

Fra budgetaftalen.

Hos Dansk Folkeparti er man tilfreds med, at der er blevet afsat fire millioner kroner ekstra fra 2019 og frem til at vedligeholde de kommunale veje.

- Vi har cirka 1300 km kommunale veje, og det kniber med at holde dem vedlige. Derfor er jeg rigtig glad, at vi skal indhente vores efterslæb og give området et varigt løft, siger Frank Nørgaard (DF) i pressemeddelelsen.

Charlotte Broman Mølbæk (SF), byrådsmedlem, Randers Kommune.

SF: - Løftebrud og rent blåt budget

- Løftebrud er et mildt ord i den her sammenhæng. Det er helt grotesk at se, alle de borgere der skal betale prisen og særligt de mest udsatte, og så er der afsat ekstra penge til driften af Regnskoven, jeg forstår det simpelthen ikke, siger Charlotte Broman Mølbæk (SF), byrådsmedlem i Randers.

SF står uden for aftalen sammen med partierne Radikale Venstre, Beboerlisten, Velfærdslisten og Enhedslisten. Og i SF er man ikke særlig positiv over den nye budgetaftale.

- Jeg er faktisk lidt rystet efter en proces på flere dage, hvor det ender i et rent borgerligt forlig – både med indhold og med de partier, der er med. Jeg synes, det er en katastrofe for borgerne, siger Charlotte Broman Mølbæk (SF).

Hun mener ikke, at man har prioriteret velfærden godt nok i budgettet.

- Vi havde brug for flere penge til velfærd, og det var det, vi gik til valg på. Det var også det Socialdemokratiet gik til valg på. Det er jo en Socialdemokratisk borgmester, jeg var med til at pege på i håbet om bedre tider, siger Charlotte Broman Mølbæk fra SF og fortsætter:

- Hvis man kigger på tallene, så tager man 250 millioner kroner fra velfærd, og det putter man i asfalten, i Byen til Vandet i forskellige bygninger, man vil lave. Man flytter simpelthen pengene fra driften og servicen.

Vigtigt med en bred aftale

Borgmester Torben Hansen (S) forstår ikke kritikken fra SF. Han siger, at han gik til valg på, at borgerne ville få stabilitet og brede aftaler i Randers Kommune.

­- Jeg synes, der er mere velfærd. Verden bliver jo ikke bygget på én dag. Derfor forstår jeg ikke kritikken. Jeg gik også til valg på et bredt samarbejde, og nu har vi fået 26 ud af de 31 medlemmer med, siger Torben Hansen (S).

Randers Kommune er presset økonomisk, men her har vi gjort vores yderste for, at tingene hænger ordentligt sammen. Der er kun de penge, der er, og det er de penge, vi kan bruge. Torben Hansen (S), borgmester, Randers.

Udgangspunktet for budgetaftalen har været stram. For at der kan blive råd til investeringer og grundlæggende service til borgerne, så skal alle områder spare 0.5 procent – eller effektivisere, som politikerne kalder det.

- Randers Kommune er presset økonomisk, men her har vi gjort vores yderste for, at tingene hænger ordentligt sammen. Der er kun de penge, der er, og det er de penge, vi kan bruge, siger Torben Hansen (S).

De konkrete besparelser skal besluttes efter en høring ved byrådsmødet den 10. december. Du kan se hele budgetaftalen her.