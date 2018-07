Brandstationer kaldt ud til 55 naturbrande på knap to måneder

På brandstationen i Randers gælder det om at holde sig klar. De seneste tid har de nemlig måtte rykke ud hurtigt - og ofte - til de mange naturbrande, som tørken kaster af sig.

- Vi har travlt. Sidste år kørte vi ud til naturbrande et par gange om ugen, og lige for tiden kører vi ud til to til tre stykker om dagen, siger Niels Henrik Nielsen, der er beredskabsdirektør hos Beredskab & Sikkerhed i Randers, til TV2 ØSTJYLLAND.

Beredskab & Sikkerhed dækker Randers, Favrskov, Norddjurs- og Syddjurs Kommuner, og i juli er det blevet til 55 naturbrande i alt.

- Det er simpelthen, fordi det er så tørt derude, så når først ilden starter, så går det hurtigt, siger beredskabsdirektøren.

Tørke giver brandfare under høst

Den lange periode med tørke går især udover markerne. Det betyder, at landmænd tager ekstra tiltag i brug for at undgå, at der opstår brand under høsten.

Det gælder blandt andre Jens Gammelgaard, der er landmand i Hou.

- Vi har været ude og købe ekstra pulverslukkere i år. Vi har investeret i 10 pulverslukkere mere, som vi sætter på vores traktorer og vores mejertærskere. For det går så hurtigt, når der først kommer en gnist, sigerJens Gammelgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Landmand Jens Gammelgaard fra Hou har købt 10 ekstra pulverslukkere i år, som kan blive et nødvendigt førstehjælpsredskab, hvis der skulle opstå brand på hans marker under høsten.

Det er ifølge landmanden ikke unormalt, at der opstår gnister under en høst, hvis kniven på mejetærskeren gnider mod eksempelvis en flintsten, men det særlige i år er, at tørken øger risikoen for, at gnister bliver til ild.

- Man er hele tiden på vagt overfor, at det kan ske. De her meget tørre planter, vi har, det er jo en krudttønde. Så når vi sidder i maskinen, så kigger vi i sidespejlene hele tiden efter, om der kommer noget røg bagved, siger landmanden.

Markbrand med alvorlige følger opstod torsdag

Klokken 17.30 torsdag udbrød der brand på en mark nær Harlev mellem Aarhus og Skanderborg.

Branden opstod i forbindelse med, at landmænd har høstet, og lokale landmænd hjalp med at inddæmme ilden ved at lave brandbælter.

Østjyllands Brandvæsen oplyste tidligere torsdag, at man havde sendt seks brandvogne til stedet.

Torsdag aften er branden slukket igen, men den fik en tragisk udgang, da en brandmand mistede livet. Der er tale om en 41-årig mand, som blev dræbt, da en tankvogn bakkede og kørte hen over ham.