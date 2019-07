Brandmandsprinsen og prinsesserne: Udviklingshæmmede laver teater

Mia på 28 år er ved at gøre sig klar til sin rolle som prinsesse i teaterstykket med det mundrette navn:

”Brandmandsprinsen og racerprinsen og de to askepotter.”

Hun er en af beboerne på botilbuddet for udviklingshæmmede, Område Ørsted på Norddjurs, der de seneste dage har fordybet sig i teaterverdenen. I dag var der så premiere, og beboerne kunne springe ud som stjerner i deres eget liv.

- Vi har jo øvet rigtig rigtig meget. Vi har øvet i hvert fald tre til fire gange hver dag, fortæller Mia Asmussen Hansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Mia Asmussen Hansen spiller prinsesse i teaterstykket.

En brandmandsprins, en vampyr og en masse prinsesser

Da det er beboerne, der har lavet stykket, er rollerne en anelse fantasifulde. Derfor er der for eksempel en Brian Brandmand at finde på rollelisten.

Ham og de andre beboere har fået hjælp af skuespiller og instruktør Jens Jødal, der har haft opgaven at forvandle ideer og tanker fra beboerne til et teaterstykke:

Nogle af de her beboer, kan godt stå og se lidt alvorlige ud. Pludselig kommer der et smil på, og så synger de med og vil gerne kramme. Jens Jødal, Skuespiller og instruktør

- Det har gjort det lidt sjovt men også lidt udfordrende, fordi vi skulle have det til at passe. Så det er blevet et stykke med to askepotter, en brandmandsprins, en vampyr og en masse prinsesser, fortæller Jens Jødal til TV2 ØSTJYLLAND.

Men trods udfordringer, så giver teaterstykket rigtig meget til skuespillerne:

- Nogle af de her beboer, kan godt stå og se lidt alvorlige ud. Pludselig kommer der et smil på, og så synger de med og vil gerne kramme siger Jens Jødal til TV2 ØSTJYLLAND.

Brian brandmand og de andre beboere har fået hjælp af skuespiller og instruktør Jens Jødal, der har haft opgaven at forvandle ideer og tanker fra beboerne til et teaterstykke.

Mulighed for at leve drømmen ud

Annette Bro Rask-Vestergaard, der er leder for botilbuddet Område Ørsted, bekræfter, at teateret har stor betydning for de beboere, der deltager:

- Alle kan jo drømme om at være prinsesse eller brandmand. Her får de mulighed for at leve drømmen ud. Samtidig kommer der fokus på, hvad det er, de her mennesker kan. Det er vigtigt, fordi vi alle har brug for at mærke, at vi er værdifulde, og at der er brug for os. Det får beboerne lov til at opleve her, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Flere sygeplejersker på vej

Også landsformand for organisationen for udviklingshæmmede: Lev, stemmer i:

Her er det, teateret der viser vejen. Det er en invitation til at være med i lokalsamfundet og spille teater. Det er med til at nedbryde fordomme og ensomhed, og det er jo en fantastisk sommerhistorie, siger Anni Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Teaterstykket sluttede af med en omgang avancerede dansetrin til tonerne af Birthe Kjær. Du kan se dem – og resten af indslaget i toppen af artiklen.