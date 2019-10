Brandmænd hædret efter dødsbrand: - Det var meget overvældende

Fredag den 3. august 2018 modtager vagtcentralen hos Beredskab og Sikkerhed en automatisk brandalarm fra Plejecenter Farsøhthus i Allingåbro.

Deltidsmandskabet på station Allingåbro afgår i autosprøjten fire minutter efter alarmen lyder. Da autosprøjten svinger ud af garagen, kan holdleder Mikkel Julsgaard Schmidt konstatere, at der står en røgfane op fra byens plejecenter. Han kalder øjeblikkelig assistance via vagtcentralen, og station Fjellerup afgår.

Autosprøjten fra Allingåbro er fremme et minut efter. Tankvognen er fremme 3 minutter senere. Yderligere ét slukningstog tilkaldes fra station Hornslet sammen med redningsliften fra station Grenå.

Da autosprøjten svinger ned ad Halvej, kan mandskabet se flammerne stå ud af et vindue i plejecenteret. Det havde været nærliggende og en helt naturlig menneskelig reaktion at svinge autosprøjten ind ad den første sidevej for at sætte ind med brandslukning mod de synlige flammer. Men holdleder Mikkel Julsgaard Schmidt holder fast i sin instruks og kører på bagsiden af bygningen til det fastlagte kontaktpunkt, hvor ABA-centralen sidder.

Den beslutning redder livet på tre beboere, som var flygtet fra røgen og ud på en altan på bygningens bagside. Holdlederens beslutning om at køre til kontaktpunktet medfører, at de tre beboere bliver opdaget og hurtigt kan reddes ud med stige.

Imens løber holdlederen igennem bygningen for at rekognoscere. Hans røgdykkerhold trænger ind i bygningen via redningsstigen og de rykker frem ad den røgfyldte gang, hvor branden buldrer løs for enden. Den fjerneste del af gangen er overtændt og ilden buldrer imod dem. Holdlederen hjælper endnu en beboer i sikkerhed, mens røgdykkerholdet både formår at afsøge lejlighederne og samtidig holder ilden så meget i skak, at det muliggør evakuering fra de øvrige lejligheder. Ved eftersøgningen finder røgdykkerne tre personer i live, som reddes ud. Desværre findes også to omkomne beboere.

Personalet på Allingåbros tankvogn indleder udvendig slukning og sikrer, at ilden ikke får fat i etagen ovenover branden. Imidlertid står et vindue åbent på anden sal, som medfører at store mængder røg trænger ind på etagen. De næste røgdykkerhold foretager evakuering af beboerne på plejecenterets anden sal.

Røgdykkerne får beboerne fra lejlighederne og hen til trappetårnet, hvor plejepersonale, politibetjente og tililende borgere fra Allingåbro løfter beboerne på stole ned af trapperne og ud i frisk luft. Samarbejdet betyder, at røgdykkerne meget hurtigt kan afslutte eftersøgningen og evakueringen på plejecenterets anden sal.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at brandslukning er en holdindsats og der skal lyde en dybfølt tak til alle samtlige 23 brandmænd, som var indsat på opgaven. Men der skal heller ikke herske nogen tvivl om, at mandskabet på først ankomne autosprøjte gjorde en helt afgørende forskel.

Brandmandskabet på første autosprøjte ankom med tilsammen 95 års erfaring som brandmænd. De fire brandmænd har med deres førsteindsats reddet mindst 7 - og formentlig flere - menneskeliv den fredag aften.