Brandfolk mistrives: - Som at arbejde i et diktatur

- Jeg har aldrig fået så dårlig behandling på en arbejdsplads, trods det, at jeg kommer ilende på overarbejde både dag, nat, weekender og helligdage for at hjælpe med uforudsete hændelser.

Sådan skriver en af flere medarbejdere hos Østjyllands Brandvæsen i en helt ny trivselsmåling.

Det er bare ét eksempel på, hvordan medarbejderne oplever, at ledelsen ikke formår at skabe et godt arbejdsmiljø. Og pilen peger i én retning – nemlig på den øverste ledelse.

- Det virker nogle gange som om, at man er i et diktatur. Diverse ledere har ikke frie tøjler til at få det til at køre på den bedst mulige måde.

- Vi har en fantastisk arbejdsplads mellem kollegaer på gulvplan, men vi oplever en ledelse, som slet ikke respekterer de mennesker, som egentlig skal udføre kerneopgaverne for Østjyllands Brandvæsen.

De oplever en utryghed ved at gå på arbejde, og de oplever en øget belastning. Dorthe Hindborg, afdelingsformand for Teknisk Landsforbund Østjylland

Sådan lyder det i nogle af kommentarerne.

Det er dog ikke umiddelbart et pludseligt opstået problem.

JP Aarhus og TV2 ØSTJYLLAND har i fællesskab fået aktindsigt i en række dokumenter, der viser, at brandvæsenets øverste ledelse og bestyrelsen er blevet orienteret om problemer med arbejdsmiljøet, ligesom Arbejdstilsynet har givet Østjyllands Brandvæsen påbud efter et besøg sidst i oktober 2018 hos vagtcentralen.

Brandvæsnet har nu frem til 1. maj 2019 til at få rettet op på det.

Fagforening: Ingen tillid til medarbejderne

Bekymringerne er ikke ny viden for Teknisk Landsforbund, der har flere medlemmer ansat hos brandvæsnet.

- De oplever en utryghed ved at gå på arbejde, og de oplever en øget belastning, siger afdelingsformand for Teknisk Landsforbund Østjylland Dorthe Hindborg til TV2 ØSTJYLLAND.

De fortæller blandt andet, at der har været et massivt pres på dem, og der ikke er blevet taget nok hensyn til dem, når de har stået i meget krævende situationer, som kan være svære at tackle, lyder kritikken.

- Vores medlemmer oplever ikke, at der er respekt om det arbejde, de udfører, og de oplever ikke, at der er tillid til dem fra ledelsens side, fortæller Dorthe Hindborg.

Direktør: Intet at komme efter

I trivselsundersøgelsen giver 31 procent af medarbejderne udtryk for, at de aldrig føler sig trygge ved at sige deres mening åbent, og over 37 procent svarer, at de aldrig føler, at direktøren prioriterer trivslen højt.

Direktør for Østjyllands Brandvæsen Lars Hviid ønsker ikke udtale sig om den konkrete arbejdspladsvurdering, før undersøgelsen er blevet behandlet i bestyrelsen.

Men han mener, at det generelt skal være rart at gå på arbejde hos Østjyllands Brandvæsen.

- Det skal være sådan, at man føler sig tryg og er glad for at gå på arbejde, samt at man føler, at man inden for den almindelige ramme kan agere, siger Lars Hviid til TV2 ØSTJYLLAND.

Samtidig understreger han, at der er taget hånd om de konkrete problemer, som han har haft kendskab til, men også at brandvæsenet er i en sårbar situation efter de kommunale beredskaber er blevet lagt sammen i 2016.

- Vi skal have fundet hinanden. Vi skal have lavet et nyt serviceniveau, hvor vi skal have fundet en besparelse på 7,5 procent, og det er en rigtig svær opgave. Og det gør også, at jeg på en række områder må tage nogle beslutninger, som absolut ikke altid er lige behagelige, lyder det fra Lars Hviid.

Rådmand åbner kontoret for brandfolk

Problemerne skal i den kommende uge tages op i bestyrelsen, hvor Aarhus-rådmand Bünyamin Simsek (V) er formand, og han åbner nu dørene for, at bekymrede medarbejdere kan få en fortrolig samtale med ham.

Det er nemlig ganske alvorlig kritik, mener han.

- Vi tager henvendelsen meget alvorligt. Det er både det, som er kommet i arbejdspladsvurderingen, som bestyrelsen skal behandle i næste uge, men også de henvendelser, der kommet til mig fra medarbejdere, fortæller Bünyamin Simsek til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Lars Hviid, så er problemerne ikke gået ud over betjeningen af borgerne – Og det er afdelingsformand Dorthe Hindberg fra Teknisk Landsforbund enig med ham i.

Østjyllands Brandvæsen dækker Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø kommuner.

Har du oplysninger vedrørende arbejdsmiljøet hos Østjyllands Brandvæsen, hører vi meget gerne fra dig. Kontakt journalist Asbjørn Andersen på asba@tv2oj.dk.