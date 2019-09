Brandfolk kæmper hel nat for at slukke flammer - vagt fra elselskab lugtede røg

Midtjysk Brand & Redning kan takke en vagt fra et elselskab for, at brandfolk hurtigere kunne slukke en brand i Silkeborg natten til onsdag.

Vagten kom ved ettiden kørende på Tandskovvej, da han bemærkede en kraftig røglugt. Da han vendte bilen for at undersøge situationen, kunne han konstatere, at der var ild i kæmpe kompostbunke på Affaldscenter Tandskov.

Læs også Aarhus Lufthavn genåbnet efter evakuering: Kinesisk passager blev anholdt

Vagten kontaktede 112, og Midtjysk Brand & Redning sendte to tankvogne og en sprøjte til stedet, hvor brandfolk har brugt hele natten på at slukke flammerne.

Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi tyder intet umiddelbart på, at der sket noget kriminelt.

- Meldingen er, at det er noget, der er selvantændt, siger vagtchef Lars Even til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Gratis parkering til 300 nybagte bilister resten af året

Brandfolk fra Midtjysk Brand & Redning brugte over fire timer på at slukke branden. Foto: 24-7news

Ikke den første

Det er anden gang i løbet af to uger, at der udbryder brand på lossepladsen ved Silkeborg.

Natten til den 27. august måtte brandfolk også bruge mange timer på at slukke flammerne i forbindelse med en stor brand, der skal være startet i affaldsbunker på lossepladsen.

Her blev flammerne hurtigt slået ned, men efterslukning og adskillelse af affaldsbunkerne stod på indtil om formiddagen næste dag.

Læs også I dag skærpes straffen for at køre bil med håndholdt mobil markant

TV Midtvest har desuden videomateriale af en brand på lossepladsen omkring den 1. juni. Her var der, ifølge TV Midtvest gået ild i 200-300 kubikmeter affald.

Denne brand kan vagtcentralen hos Midtjysk Brand & Redning tidlig onsdag morgen dog umiddelbart ikke finde i dets register.

Ingen kom til skade ved nattens brand på lossepladsen.

Læs også Karna har betalt til boligforening i 30 år til ingen verdens nytte: - Jeg bliver ensom