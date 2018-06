Brandfolk gentager brandvigtigt budskab: Bilen væk fra brandvejen

Sidste sommer fik brandfolkene fra Fjellerup Brandstation stor opbakning, da de advarede om ulovligt parkerede biler ved Fjellerup Strand.

Et år efter er situationen dog stadig den samme.

- Helt ærligt, så fornemmer jeg ikke en forskel. Det er stadig dagligt, at jeg ser ulovligt parkerede biler på Klitvej ved stranden i Fjellerup, siger Anders Enggard, holderleder ved Fjellerup Brandstation.

Det ærgrer ham, fordi situationen ifølge ham er enorm farlig.

- Vi har ikke lavet decideret påkørsler endnu, men vi har været tæt på. Hvis vi skal ud til en brand i sommerhusområdet og vi skal snegle os forbi bilerne, så mister vi dyrbare minutter, siger han.

Brandmand: Ønsker ikke flere p-vagter og større skilte

Selvom bilerne holder ulovligt parkeret, så ønsker Anders Enggaard ikke, at flere p-vagter skal ud med bødeblokken.

VIDEO: Sidste år optog holdleder ved Fjellerup Brandstation, Anders Enggaard, denne video, der viser, hvor svært det er at komme forbi med brandbilen. Videoen er fra den 17. juli 2017.

- Folk kommer for at få en god is fra vaffelbageriet og for at bade ved stranden, og hvis alt for mange får en bøde, så finder de blot et andet sted at besøge, siger han og fortsætter:

- Stranden er fredet og de få bygninger her er smukke, så jeg ønsker heller ikke en grim skilteskov, som man kender fra større feriebyer.

En folder i forruden

I stedet har brandfolkene en stak foldere med i brandbilen, som de vil placere under vinduesviskeren på de ulovligt parkeret biler, som de møder på strækningen i løbet af sommeren.

- Folderen viser, hvor det er ulovligt at parkere, og hvor folk i stedet kan finde gratis parkeringspladser i området, siger Anders Enggaard.

På grundlovsdag var der masser af frie parkeringspladser på den store parkeringsplads nogle få hundrede meter væk fra det populære ishus. Foto: Anders Enggaard

Han håber, at den information kan tale til folks fornuft.

- For når først én bil holder ulovligt parkeret på vejen, så begynder alle at holde der, og så glemmer folk de grundlæggende principper om agtpågivenhed i trafikken, siger han.

Brandstationen i Fjellerup har cirka 30 udrykninger om året og har ti brandfolk tilknyttet. Kilde: Beredskab & Sikkerhed. Foto: Anders Enggaard