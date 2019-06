To brande i samme shelter samme dag - nu er en mand anholdt

Midt og Vestjyllands Politi har sent lørdag aften anholdt en 33-årig mand, som menes at stå bag de to brande, der lørdag gik hårdt ud over et shelter ved Balle i Silkeborg.

Lørdag ved middagstid måtte Midtjysk Brand & Redning rykke ud til det grønne område tæt på Kærsgårdsvej.

- Ved den første brand var skaderne begrænset til en lille smule inde i shelteret og lidt ude, siger Lasse Clemensen, indsatsleder ved Midtjysk Brand & Redning.

Men der gik ikke lang tid, før indsatslederen og kollegaerne igen måtte rykke ud til samme sted. Ved 19.30-tiden var den nemlig gal igen, og denne gang gik det hårdere ud over shelteret.

- Her udbrændte det fuldstændig, siger Lasse Clemensen.

To gange måtte brandfolkene fra Midtjysk Brand & Redning rykke ud til shelteret i Balle. Foto: Google Maps

33-årig mand anholdt

De to brande fik politiet til at lede efter en gerningsmand. Og i forbindelse med begge brande fik de et signalement af en mulig gerningsmand - som var stort set identisk.

Ved 23-tiden lørdag aften kunne Midt og Vestjyllands Politi så anholde en 33-årig mand fra lokalområdet.

- Han er mistænkt for begge brande, og han er også sigtet for det, siger vagtchef Ralf Høgedal fra Midt og Vestjyllands Politi.

Den 33-årige mand er efter afhøringer blevet løsladt, men han er stadig sigtet for at stå bag brandene.