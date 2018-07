Brandchef efter tragisk ulykke: - Han var en dygtig brandmand

En 41-årig brandmand fra Østjyllands Brandvæsen mistede sent torsdag eftermiddag livet i en tragisk ulykke i forbindelse med en markbrand i Tåstrup ved Harlev.

Branden opstod i forbindelse med, at landmænd havde høstet, og lokale landmænd hjalp med at inddæmme ilden ved at lave brandbælter.

Som chef har man ansvaret for, at ens ansatte helst skal komme hjem fra deres arbejde. Jarl Vagn Hansen, formand for Danske Beredskaber

Læs også Brandstationer kaldt ud til 55 naturbrande på knap to måneder

Ulykken påvirker i sagens natur de øvrige brandmænd hos Østjyllands Brandvæsen, og det er en berørt brandchef, TV2 ØSTJYLLAND snakker med fredag formiddag.

- Det er forfærdeligt for alle at miste en god kollega, og det er klart, at vi alle er berørte af situationen. Det er en barsk dag i dag, men alle byder 100 procent ind. I aftes, hvor der virkelig var fart på, mødte flere ind fra ferie for at give en hånd, siger Lars Hviid, der er direktør for Østjyllands Brandvæsen til TV2 ØSTJYLLAND.

00:37 VIDEO: Brandfolk fra Østjyllands Brandvæsen rykkede hurtigt ud til branden i Tåstrup. Foto:Palle Hansen Luk video

Brand udviklede sig 'vanvittig hurtigt'

Han har fredag fået et ret præcist billede af, hvad der konkret skete på en mark i Tåstrup torsdag.

- Det, der sker, er, at der er en tankvogn, der bakker hen til et sted, hvor vores brandmand uheldigvis er placeret. Han når ikke at komme væk, og han bliver kørt over med fatale følger. Man forsøger selvfølgelig at give førstehjælp på stedet, men det er desværre forgæves, siger Lars Hviid til TV2 ØSTJYLLAND.

Han påpeger, at en markbrand er en kompliceret opgave, hvor både mandskab og materiel må flyttes hurtigt rundt for at fange ilden.

- Branden udviklede sig vanvittig hurtigt. Det betyder, at vi har en del materiel og mandskab til stede. En markbrand kan måske udefra virke let at håndtere, men det er en meget stor logistisk opgave, lyder det fra Lars Hviid.

Ved markbrande er brandfolk væk fra fast vej og manøvrerer ude i terrænet - og det skal gå hurtigt, så ilden ikke spreder sig. Foto: Local Eyes

Ifølge formanden for Danske Beredskaber, Jarl Vagn Hansen, er markbrande en væsentlig sværere opgave end eksempelvis en brændende bygning.

Læs også Brandmand dræbt ved stor markbrand

- Det er svært for indsatslederen at overskue styrkerne, for det kan være svært at overskue det fysiske område. Det samme gælder de ansatte. Vi er væk fra fast vej og manøvrerer ude i terrænet, og det skal gå hurtigt, for jo mere tørt det er, jo mere kan ilden sprede sig, siger Jarl Vagn Hansen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Når det er så tørt, som det er nu, kan ilden løbe rigtig hurtigt, specielt hvis der er lidt vind. Vi skal have kørt vandet derud, og det gør vi typisk i tankvogne.

Mens branden stod på, var der en mur af røg over ved Tåstrupvej ved Harlev. Foto: Palle Hansen

Kørt over af kollega

Det er netop en tankvogn fra Østjyllands Brandvæsen, der rent fysisk tog livet af den 41-årige brandmand.

- Det er en af vores egne tankvogne med en af vores kollegaer bag rattet. Han bliver tilbudt relevant hjælp i forhold til hans behov. Vi har et kollegastøttekorps, som er specielt uddannet i at håndtere de voldsomme oplevelser, vi kan have, siger branddirektør Lars Hviid til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Landsbykøbmand udbrændte: Nu er årsagen til branden fundet

Lars Hviid kendte den nu afdøde brandmænd personligt - blandt andet fordi, brandmanden har været ansat hos Østjyllands Brandvæsen i flere forskellige funktioner.

- Han var en dygtig og rutineret brandmand med alle de kvaliteter, som alle vores brandmænd har, nemlig at de vil løfte den opgave, som Østjyllands Brandvæsen har, siger Lars Hviid til TV2 ØSTJYLLAND.

Den tragiske ulykke skete i Tåstrup ved Harlev. Foto: Google Maps

Sætter arbejde i relief

For direktøren for Østjyllands Brandvæsen er fredag en travl dag med mange opgaver.

- Jeg er nøjagtig lige så meget menneske, som alle andre, og det berører mig selvfølgelig, at vi har mistet en god kollega. Det, at være arbejdsgiver betyder også, at man har et ansvar, og mit job betyder, at der en række opgaver, jeg skal have løst på sådan en dag som i dag, siger Lars Hviid til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også 10.000 til knastør Beach Party: Brandbilerne klar og rygning forbudt

Formand for Danske Beredskaber, Jarl Vagn Hansen, er også tydeligt berørt af torsdagens dødsfald.

- Det sætter ens arbejde lidt i relief. Som chef har man ansvaret for, at ens ansatte helst skal komme hjem fra deres arbejde. Man føler sorg for de efterladte, og de kolleger der kommer hjem til stationen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Markbrande er en væsentlig sværere opgave en eksempelvis en brændende bygning. Foto: Local Eyes

Ansatte løfter hinanden

Midt i al sorgen er Lars Hviid glad for den måde, de øvrige ansatte hos Østjyllands Brandvæsen håndterer situationen på.

- Hvor forfærdeligt det end er, så er det rart at mærke, at alle ansatte løfter hinanden for at komme godt videre, uanset om man har været på skadestedet, eller om man har mistet en god kollega og ven, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han var en dygtig og rutineret brandmand med alle de kvaliteter, som alle vores brandmænd har. Lars Hviid, direktør, Østjyllands Brandvæsen

Torsdagens brand fandt sted ved Tåstrupvej lige på grænsen mellem Skanderborg Kommune og Aarhus Kommune.

Lars Hviid pointerer, at der heldigvis er meget få fatale ulykker, når det gælder danske brandmænd.

Alle landets brandstationer flager fredag dag på halv for at mindes deres afdøde kollega.