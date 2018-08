Brand ved sommerhus: Skur totalt udbrændt

Brandvæsnet måtte onsdag rykke ud til en brand ved et sommerhus ved Glesborg, i Norddjurs. Her var der gået ild i et redskabsskur, der lå i forlængelse af sommerhuset.

- Det var redskabsskuret i enden af sommerhuset, der brændte, og det tog fat på selve sommerhuset også. Vi har begrænset skaderne, så det ikke udvikler sig mere på selve huset, siger indsatsleder Bruno Alexander.

Brandvæsnet er i øjeblikket i gang med efterslukningen ved sommerhuset. Årsagen til branden er endnu ukendt, oplyser Bruno Alexander.

Fik hurtigt styr på det

Jesper Hansen fra Fredericia var i et sommerhus nærheden, og så at der stod flammer op fra redskabsskuret.

- Vi havde netop snakket om i går, at sådan i sommerhusområde med så tørre grantræer og jordbunde, så går det bare stærkt. Så jeg er imponeret over, at brandvæsnet fik så hurtigt styr på det.

Travlhed hos brandvæsen

Og der er nok at se til for brandvæsnet i disse dage. Specielt naturbrande er noget, som giver brandfolkene arbejde i den tørre sommer.

- Vi har rigtig travlt i øjeblikket, siger Bruno Alexander.