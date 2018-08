Brand ved lagerhal: Slukningsarbejde er stadig i gang

Politi og brandvæsen er fredag eftermiddag stadig til stede på Ørneborgvej i de sydøstlige Randers, hvor slukningsarbejdet fortsat er i gang, efter en lagerhal i et industriområde brød i brand fredag formiddag.

- Man er stadig i gang med at bekæmpe branden derude. Den er under kontrol, men der er stadig røgudvikling, og vi har fortsat begrænset afspærring lyder det fra vagtchef ved Østjyllands Politi Michael Ørum fredag eftermiddag.

00:11 VIDEO: Flammerne stod ud fra lagerbygningen fredag formiddag. Foto:Privatfoto Luk video

Under kontrol

På Østjyllands Twitter-profil skriver de klokken lidt i to fredag eftermiddag, at branden er under kontrol. Den havde midlertidigt spredt sig til et græsareal, men det er blevet slukket igen.

Vores indsatsleder melder, at branden er under kontrol. Den havde midlertidigt spredt sig til et græsareal, men det er slukket igen. Efterslukningen på Storegade er fortsat i gang #politidk https://t.co/A0sFtm8z5u — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) August 3, 2018

Politiet ser på nuværende tidspunkt ikke grund til at udsende varsling ud om røgen.

- Vi vurderer løbende, om vi skal sende sirener ud eller ej. Lige nu går røgen ikke i nærheden af beboelse, siger Jeanette Løv Rasmussen.

Får man det dårligt efter at have indåndet røgen, så bør man altid søge læge, oplyser politiet.

Læs også Indsatsleder ved krobrand: - Forventer at være i gang i et par timer endnu

Politiet har valgt at spærre Ørneborgvej Fra Grenåvej og Kristup Engvej fra Grenåvej på grund af røgen.

- Vi opretholder stadig afspærringen, siger Jeanette Løv Rasmussen.

Genbrugsstation lukket resten af dagen

Randers Kommune oplyser på deres Facebookside, at genbrugsstationen, som også ligger i nærheden af lagerhallen vil være lukket resten af dagen på grund af branden