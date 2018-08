Brand ved Grenaa Varmeværk

Det flere tusinde kvadratmeter store Grenaa Varmeværk har været tæt på at blive berørt af flammer. Klokken 10:01 modtog Beredskab og Sikkerhed et opkald fra en borger, der berettede om flammerne, som havde taget fat i græsset lige ude foran området, hvor der står solpaneler.

Bruno Alexander, Indsatsleder fra Beredskab og Sikkerhed på Djursland, fortæller, at man var i gang med at klippe græsset, da en sten ramte græsslåmaskinen, hvorefter der opstod en gnist, som tog fat græsset.

Der ligger kun en knastør mark mellem vores firma og varmeværket, og vi ved jo, hvor hurtigt sådan noget, kan gå. Frederik Nielsen, stifter og medejer af avXperten, Grenaa

- Det nåede dog ikke at sprede sig til selve fjernvarmeanlægget. Det var kun græsset, men det drejede sig også om 500 kvadratmeter græsplæne. Inden for 10 minutter havde vi dog styr på det, siger Bruno Alexander.

Bekymret nabo

Godt 200 meter derfra ligger den nærmeste nabo, som er firmaet avXperten. Her lagde en medarbejder mærke til en usædvanlig røglugt og fortalte det til sin overordnede, Frederik Nielsen, stifter og medejer af avXperten. Han undersøgte straks sagen og fandt ud af, at det brændte ved varmeværket.

Sådan så det ud, da Frederik Nielsen opdagede branden.

Frederik Nielsen ville ringe til brandvæsenet, men nåede det ikke, før han kunne høre, at det nærmede sig. Imens foretog Frederik Nielsen sig et hasteopkald til sin entreprenør for at høre, om de kunne forebygge at branden spredte sig til dem.

- Jeg har sat min entreprenør i gang med at lave et amatøragtigt brandbælte, så branden ikke kan nå hen til os. Det bekymrede mig jo straks at se branden, for der ligger kun en knastør mark mellem vores firma og varmeværket, og vi ved jo, hvor hurtigt sådan noget, kan gå. Og det ville være ærgerligt at være vidne til, når vi lige har renoveret firmaet for ti millioner kroner, siger han.

Det var på Energivej ved Grenaa Varmeværk, at branden opstod.