Indsatsleder ved krobrand: - Forventer at være i gang i et par timer endnu

Fredag morgen opstod der brand ved Assentoft Kro nær Randers. Politiet fik anmeldelsen om branden klokken 7.32.

- Da vi kommer frem, kan vi se, at der er kraftig røgudvikling fra første sal, siger kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi Jeanette Løv Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.

Østjyllands politi oplyser desuden, at der ikke er nogen meldinger om personskade i forbindelse med branden.

Brandfolk er i gang med efterslukningsarbejde ved Assentoft Kro.

Brandårsag endnu ukendt

En patrulje på stedet kunne kvart over otte i morges melde, at røgen var ved at lægge sig. Klokken 9.36 fredag kan Østjyllands Politi oplyse, at der er kontrol over branden i Assentoft.

Brandfolk og politi har hele fredag morgen og formiddag været til stede ved Assentoft Kro, hvor der udbrød brand tidligt i morges.

Brandfolkene har nu fået styr på flammerne, men arbejder stadig med efterslukningen i kroen, og det forventer de at være i gang med et stykke tid endnu,

- Jeg forventer, at vi er her ude to til tre timer mere, før vi har nogenlunde styr på den, og så overdrager vi den til skadeservice, siger indsatsleder ved Beredskab og Sikkerhed Per Allan Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

I forbindelse med branden har politiet måtte spærre Storegade fra Silovej til Volkmøllevej. Afspærringen er blevet ophævet igen.

Da politi og brandvæsen ankom til stedet, kunne de se kraftig røgudvikling fra kroens første sal.

Umiddelbart ikke giftig røg

Politiet fortæller, at røgen ikke umiddelbart er giftig, men man har oplyst beboere i nærheden om situationen og bedt dem om at lukke døre og vinduer.

- Umiddelbart er det ikke giftigt, men får man det dårligt, skal man kontakte en læge, siger Jeanette Løv Rasmussen.