Brand på botilbud for psykisk syge - efterforskes som påsat

Beboere og personale på et bo- og behandlingstilbud for psykisk syge blev søndag aften evakueret i Søvind nordøst for Horsens.

Branden brød kort før klokken 19 ud på OK-Centret Enghaven i Søvind. Ilden begyndte i en af centrets fløje.

Branden bliver efterforsket som påsat, fortæller Lars Grønlund, der er vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.

- Sådan noget går ikke i gang af sig selv, så derfor skal vi undersøge, hvad det egentlig er, der ligger til grund for det, siger vagtchefen.

Der er tilbageholdt tre personer i forbindelse med branden på centret. Politiet skal søndag aften undersøge, om de tre kan sættes i forbindelse med branden.

40 beboere evakueret

Omkring klokken 21 er meldingen fra politiet, at branden er under kontrol, men at beredskabet stadig er i gang med slukningsarbejde på stedet.

OK-Centret Enghavnen ligger på Søvangen i Søvind. Foto: Google Maps

OK-Centret Enghaven er et bo- og behandlingstilbud for mennesker, der har psykiske problemer.

Myndighederne samlede dem, der var i centret, da branden brød ud, udenfor, så man var sikker på, at alle var kommet ud.

I alt 40 beboere og 10 ansatte er blevet evakueret. De er sammen blevet genhuset i nærheden, da det ikke er muligt at færdes i bygningerne.

To fløje brændt ned til grunden

Branden startede i en af centrets fløje, men har bredt sig efterfølgende. To fløje er næsten brændt helt ned til grunden.

- Den har taget en god del af centret, siger Grønlund.

Ilden udviklede en kraftig røgsøjle. Derfor anbefalede vagtchefen, at personer, der befandt sig i området, søgte væk fra røgfanen og lukkede døre og vinduer.

- Det er umiddelbart ikke særlig giftig røg, men røg er altid farlig, sagde vagtchef Lars Grønlund tidligere søndag aften til TV 2.