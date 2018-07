Stor brand på knastør mark nær huse

- Hvis den var hoppet over til den næste mark, var det gået voldsomt galt.

Sådan lyder det fra Kasper Gaard, der tirsdag eftermiddag var førstehåndsvidne til en større markbrand på Samsø

Branden startede på en mark ved Kåsenvejen 9 kort efter klokken 15, og ifølge Kasper Gaard gjorde de landmænd, der arbejdede på marken, det helt rigtige i situationen.

- De har været hurtige og brugt en harver til at lave en jordrende for at indkapsle ilden, så den ikke spredte sig. Der er en kornmark på den anden side, og hvis branden var kommet derom, var det stukket helt af, siger Kasper Gaard, der er ejer af restauranten Ilse Made på Samsø.

Vinden var i 'den rigtige vej', hvis branden ville brede sig til beboede områder, lyder det fra Kasper Gaard. Foto: Per Øxenholt - Øxenholt Foto

Gode vilkår for markbrand

Det vides endnu ikke, hvorfor branden er startet, men Kasper Gaard har en teori.

- Jeg har selv været i branchen, og jeg tror, der er kommet en gnist fra mejetærskeren. Det er det, jeg kan forestille mig, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Det har som bekendt været helt usædvanlig tørt i Østjylland i de seneste mange uger, og branden havde derfor gode vilkår for at sprede sig.

Kasper Gaard kørte selv til Kåsenvej, fordi han frygtede, at branden ville brede sig til de beboede områder tæt på, og han ankom til den brændende mark samtidig som brandvæsenet.

- Vi har snakket om, at det er sandsynligt, at der ville opstå en markbrand, fordi det er så knastørt. Marken er tæt på beboede områder, og hvis Samsø Redningskorps ikke havde ageret så hurtigt, ville det formentlig have bredt sig til huse. Men de fløj ind med vandvognen, siger Kasper Gaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Branden ved Kåsenvej kunne ses flere kilometer væk. Foto: Per Øxenholt - Øxenholt Foto

Vinden var ifølge Kasper Gaard i 'den rigtige vej' for branden, hvis den gerne ville brede sig til de beboede områder.

Samsø Redningskorps fik dog hurtigt branden under kontrol, og omkring klokken 16 kunne vandvognen køre fra marken igen.

Samsø Redningskorps og Østjyllands Politi bekræfter over for TV2 ØSTJYLLAND, at der har været en markbrand ved Kåsenvej tirsdag eftermiddag.

Branden blev anmeldt til Østjyllands Politi klokken 15.08.