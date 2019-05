Brand på café i Aarhus: Alle beboere evakueret

Natten til mandag fik Østjyllands Politi kl. 02.43 en anmeldelse om, at der var opstået en brand i en café på Jægergårdsgade i centrum af Aarhus.

Det er Café Fika, der har været udsat for brand.

Branden er opstået i et lille tekøkken i caféen og har efterfølgende spredt sig til resten af cafeen.

Læs også Efterlysning: Hvem har skrevet disse noter?

- Vi bor ovenpå caféen, og vores alarm gik i butikken omkring kl. 2.30. Da vi kiggede ud, stod der flammer ud af vinduerne, siger Thianna Breinholt, der er ejer af Café Fika, til TV2 ØSTJYLLAND.

Efterfølgende ankom brandvæsenet og kunne konstatere, at branden havde spredt sig.

Ifølge ejer Thianna Breinholt har branden været så omfattende, at det meste af cafeen er ødelagt.

- Vi er ved at danne os et overblik, men vores baglokale er helt ødelagt, og cafeen er fyldt med sod, siger hun.

Det var her på Café Fika i Jægergårdsgade, at der natten til mandag udbrød brand i et tekøkken. Foto: Google Street View

Alle beboere evakueret

Alle beboere på adressen blev efterfølgende evakueret.

- Branden foregik i stueetagen, så alle beboere i bygningen blev evakueret, mens branden stod på. De var dog alle hjemme igen kort tid efter, siger pressemedarbejder ved Østjyllands Politi, Janni Lundager, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Mange påkører hjorte - og det er nu, du skal passe på

Ingen personer kom til skade under branden.

Det er endnu uvist, hvornår Café Fika på Jægergårdsgade vil åbne op for gæster på caféen igen.

- Lige nu ved vi ikke, hvor lang tid det tager, før vi kan åbne op igen. Jeg kan ikke sige andet, end at vi arbejder på højtryk på at kunne åbne hurtigst muligt, siger Thianna Breinholt.

Læs også Familien åbner op om forsvundne Anita: - Af hele vores hjerter tak

Østjyllands Politi kender endnu ikke årsagen til branden.