Brand i villa: - Der er ikke meget tilbage

Klokken 14.02 fik alarmcentralen en anmeldelse om en brand i en villa i Trige nord for Aarhus.

- Da vi kommer derned, er villaen overtændt, og brandmændene er i gang med at slukke den og sørge for, at den ikke spreder sig, siger Jeanette Løv Rasmussen, der er pressekoordinator hos Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Allerede omkring en time senere var villaen dog brændt ned, og selvom der endnu var røg i og omkring huset, var der ikke længere flammer.

For politiet handler det nu om at undersøge, årsagen til branden. Vi afklarer altid, om der er en kriminel handling bag. Jeanette Løv Rasmussen

Det betyder dog ikke, at det ikke længere er farligt at gå for tæt på.

- Hvis man har indåndet røg og bliver dårlig, skal man altid kontakte sin læge, men der har ikke været behov for at advare i området. Røgen er kommet ind over en mark, hvor der ikke umiddelbart er nogen, der er kommet i kontakt med den, siger Jeanette Løv Rasmussen.

Det var for sent at redde huset, så opgaven lød på at begrænse branden og undgå, at den spredte sig. Foto: Local Eyes

Efterforskningen begynder

Der var ingen mennesker i huset, da branden opstod, og af samme årsag er der ingen vidner, der kan klargøre, hvordan branden opstod.

Politiet fik anmeldelsen fra husejerens alarmselskab.

