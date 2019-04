Voldsom brand i skur sprængte ruderne i bofælleskab

Det var et heftigt syn, der mødte brandmændene fra Østjyllands Brandvæsen tirsdag aften.

- Det var en voldsom ildebrand. Vi kunne se den helt ude fra Ringvejen ved Bispevænget, fortæller .

Kl. 19.31 fik alarmcentralen en anmeldelse om en ildebrand på Bronzealdertoften 14 i Aarhus V, der er et bofælleskab, hvor der bor 31 psykisk udviklingshæmmede mennesker.

Vi sender røgdykkere ind og får alle ud. Bjørn Christensen, Indsatsleder ved Østjyllands Brandvæsen.

Da brandvæsenet ankom til stedet stod der store flammer op fra et skur, og omkring fire meter derfra var ruderne på tre etager af bofælleskabet sprunget.

Der plejede at være skrald og cykler i skuret, men nu er der ingen ting. Foto: LocalEyes

- Vi er nødt til at omrokere lidt, da vi kommer derud. Det er godt nok udendørs, men den er ved at påvirke bygningen, så vi sender røgdykkere ind og får alle ud, siger indsatslederen og tilføjer, at det var tæt på, at der gik ild i bygningen.

Ingen kom til skade, men en kvinde blev undersøgt for røgforgiftning.

Ekstra bemanding

Branden opstod i et skur, hvor der normalt er skrald, cykler og knallerter, og det var en beboer fra bostedet, der opdagede branden, og en personale ringede derefter til 112.

Bofællesskabet har et særligt alarmeringssystem, der går ud til alle lejligheder, men da branden opstod udenfor, gik det først i gang, efter brandfolkene var kommet.

Branden blev slukket efter ti til femten minutter, og beboerne kunne igen gå ind i deres lejlighed. Og generelt har de taget det overraskende pænt, siger centerchefen.

Jeg synes, de tager det utrolig flot. Karin Juul, Centerchef i Borgercenter Vest.

- Jeg synes, de tager det utrolig flot, siger Karin Juul, der er centerchef i Borgercenter Vest, som Bronzealdertoften hører ind under.

Efter branden blev der kaldt en ekstra nattevagt ind. Der er også en ekstra medarbejder på arbejde i dag onsdag, så de er sikre på, at de får snakket aftenens oplevelse godt igennem. De pårørende er kontaktet.

Håndværkere er lige nu ved at reparere de ødelagte ruder, som er ind til en fordelingsgang

