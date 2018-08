Brand i østjysk kirke: En person anholdt

Kl. 17.37 ringede en borger til alarmcentralen, fordi personen kunne se røg fra et vindue og under døren til Vor Frelsers Kirke på Torvet i det centrale Horsens. Der var udbrudt brand i kirken, og status nu er, at branden er slukket, men skaderne på kirken er omfattende.

- Brandfolkene bliver mødt af en røgfyldt kirke, men får hurtigt kontrol over branden og får den slukket. Men der er sket omfattende røgskader på kirken indvendig, siger vagtchef hos Sydøstjyllands Politi, Halfdan Kramer, til TV2 ØSTJYLLAND.

I forbindelse med branden har politiet anholdt en person i området.

- Vi skal have klarlagt hans færden omkring anmeldelsestidspunktet og hans rolle i forbindelse med branden, siger Halfdan Kramer.

Personen må altså betegnes som mistænkt for at være skyld i branden i kirken, og Sydøstjyllands Politi afviser da heller ikke, at branden kan være påsat.

Skadeservice er her til aften ved at undersøge, om der kan reddes noget fra den beskadigede kirke.

Må starte helt forfra

- Det kunne være nogle skrifter, og så skal vi også have vores teknikere på sagen. Endnu kan vi ikke sige noget om, hvor branden er startet, siger Halfdan Kramer.

Vor Frelsers Kirke har gennem den seneste tid gennemgået en større renovering, og derfor er det ekstra bittert, at kirken nu har været udsat fra en brand. Sådan lyder det fra en af medlemmerne af menighedsrådet.

- Prædikestolen er brændt, mange kirkebænke, lamper, orglet. Alt er ødelagt. Vi havde lige renoveret for 10 mio. kr. og manglede kun døbefonten. Nu tror jeg, at vi skal starte helt forfra, siger menighedsrådsmedlemmet Adalbert Juretzka til TV2 ØSTJYLLAND.

Kirken er været helt fyldt med røg, og derfor tror han, at alt skal renses - eksempelvis de 2500 piber i orglet. Hvis branden er påsat, som noget kunne tyde på, er det kun ekstra hårdt, mener Adalbert Juretzka.

- Indvendig er jeg rasende. Det er slet ikke til at forstå, lyder det fra ham.