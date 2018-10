Brand i nybygget rækkehus. Nabo: - Jeg frygtede for mit eget hus

Der er gået ild i et rækkehus i Lisbjerg. Det fortæller flere øjenvidner til TV2 ØSTJYLLAND. Østjyllands Brandvæsen bekræfter og fortæller, at de har fem køretøjer på stedet. Brandvæsenet oplyser samtidig, at der ikke er nogen tilskadekomne.

Branden kunne ses selv på lang afstand.

Helle Hansen bor 100 meter fra det brændende rækkehus.

- Det er lige på den anden side af min hæk, det brænder, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det gik mega stærkt. Jeg stod i mit køkken og skulle til at lave mad, da jeg så lidt røg ud af vinduet. Det blev ved, så det kunne ikke være en grill, fortæller hun.

- Røgen blev bare kraftigere og i løbet af ti minutter var der høje flammer. Så begyndte nogle naboer at råbe.

Branden brød ud i et nybygget rækkehus i det sydlige Lisbjerg, som har trædækkede facader og gavle.

Rækkehusene, som ilden har fat i, ligger på Elmehøjen lige til venstre for Randersvej, når man kommer inde fra byen. Det er ifølge øjenvidner det nederste østligste hus, som der gik ild i.

Det er i Lisbjerg nord for Aarhus, at der mandag gik ild i nogle nybyggede rækkehuse.

For Helle Hansen betød flammerne og røgen, at hun styrtede ud af sit hus.

- Jeg tænkte: ´Bare der ikke er nogen, der er brændt inde´, husker hun.

Kort efter ankom brandbiler, politi og ambulance til stedet.

Hele rækken af huse er formentlig mærket af branden. Foto: Per Øxenholt

- Lægen kom trillende stille og roligt, så der var vist ikke nogen tilskadekomne, funderer Helle Hansen. Den antagelse har hun helt ret i. Østjyllands Brandvæsen bekræfter, at ingen kom til skade.

- Så tænkte jeg på mit eget hus og på om der også ville gå ild i det, men heldigvis vendte vinden den anden vej, husker Helle Hansen.

- Det er foruroligende hvor stærkt det kan gå. Det er jeg noget chokeret over, når det kommer så tæt på, fortæller hun.

Østjyllands Brandvæsen havde ved 18.45-tiden kontrol over branden.

Rækkehuset ligger i udkanten af Lisbjerg og har kun stået der i 1-2 år.