Brand i frisørsalon for anden gang: Politiet formoder den er påsat

Natten til mandag opstod der brand i Salon Rønde, der ligger på Hovedgaden i Rønde.

Anmeldelsen om branden kom klokken 01.09 natten til mandag. Det var en borger, der bor tæt på Salon Rønde, der anmeldte branden.

Da brandfolkene kom frem til stedet, får de relativt hurtigt slukket branden.

- Det er vores station i Rønde, der når først frem. Brandfolkene får hurtigt kontrol over ilden. Den havde ikke nået at sprede sig voldsomt, men der var meget store sodskader. Det betyder, at der er sod overalt og på alle flader, siger Bruno Alexander, der er indsatsleder hos Beredskab og Sikkerhed til TV2 ØSTJYLLAND.

Mulig påsat brand for anden gang

Det er kun lidt mere end et år siden, at der opstod brand i Salon Rønde. Her blev der slået et hul i en rude. Det samme kunne en politipatrulje konstatere her natten til mandag.

Vi formoder, at nogen har knust en rude og sat ild til stedet. Jakob Christiansen, kommunikationsmedarbejder, Østjyllands Politi

- Vi formoder, at nogen har knust en rude og sat ild til stedet. Men nu skal vi have lavet undersøgelser på stedet, siger Jakob Christiansen, der er kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi.

Østjyllands Politi formoder, at branden også var påsat i april 2017.

- Det er ikke lykkedes os at finde nogen eventuelt gerningsmand. men vores formodning er, at den sandsynligvis også var påsat, siger Jakob Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Fjerde gang

Det er frisør Mohammad Kheir Khalil Mahmoud, der driver Salon Rønde. Han er ved at være godt træt af at få sin butik ødelagt.

- Det er fjerde gang på kort tid. To gange har der været begået indbrud, og to gange har der været brand, siger Mohammad Kheir Khalil Mahmoud til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge ham er der overvågningsbilleder, der viser en person med en maske på.