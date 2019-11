Brand i carport spredte sig til hus

Ingen personer kom til skade, da der natten til torsdag udbrød brand i en carport og et hus i Galten.

Østjyllands Brandvæsen fik meldingen om branden klokken 00.12, og de første brandfolk var hurtigt fremme ved huset på Bispevænget, da de i forvejen var ude at køre i forbindelse med en anden og mindre brand i en bil, som kollegaer i stedet måtte tage sig af.

- Brandfolkene kunne hurtigt konstatere, at ilden fra branden i carporten var gået i husets tag, og der måtte tilkaldes assistance Skanderborg, siger Johnny Damgård, operationschef ved Østjyllands Brandvæsen.

Det er her på Bispevænget i Galten, at der natten til torsdag udbrød brand. Foto: Google Maps

Han fortæller, at husets beboere var kommet sikkert ud, og at der ikke var fare for personer.

Men branden var så omfattende, at brandfolkene først var helt færdige med slukningsarbejdet klokken 04.45.

Johnny Damgård er torsdag morgen ikke bekendt med, hvor store skader selve huset har taget af branden.