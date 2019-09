Brand i bil i Brabrand torsdag aften

Østjyllands Politi og brandvæsen måtte igen mandag aften rykke ud til en bil, der stod i brand i Aarhus V. Denne gang på Gudrunsvej i Brabrand.

Branden kommer ovenpå flere bilbrande den seneste uge i både Aarhus V og Trige. Politiet ved dog endnu ikke, om der er sammenhæng.

Læs også Endnu en påsat brand – ni biler har taget skade

- Vi modtager anmeldelsen om en bil i brand på Gudrunsvej kl. 21.52. Bilen er helt udbrændt, og bilen der stod ved siden af, har også taget skade ved branden, fortæller Janni Lundager, kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi.

Vi modtager anmeldelsen om en bil i brand på Gudrunsvej kl. 21.52. Bilen er helt udbrændt, og bilen der stod ved siden af, har også taget skade ved branden. Janni Lundager, kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi

Natten til søndag den 22. september fik Østjyllands Politi en anmeldelse om, at en bil var i brand på Sandkåsvej i Aarhus V. Lidt over en time efter kom en anden anmeldelse om, at en bil på Langkærvej i Tilst stod i brand. Mandag aften udbrød der så brand i en bil i Trige som beskadigede otte andre køretøjer.

Mandag aften stod en bilbrand ud på en parkeringsplads på Trige Centervej. Branden beskadigede otte andre køretøjer.

Efterforsker sammenhæng

Politiet har efter slukningsarbejdet af bilbranden i går haft en hundepatrulje derude og skal nu lave en undersøgelse af bilen for at finde ud af, om branden har været påsat og kan have sammenhæng med de andre bilbrande:

Vi skal afklare brandårsagen i løbet af dagen og kan endnu ikke sige noget om, hvorvidt branden har været påsat, og om der er sammenhæng mellem bilbrandene Janni Lundager, kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi

- Det var ikke muligt at lave tests i går på grund af skum fra slukningsarbejdet. Så vi skal derud i dag og afklare, om der skal laves yderligere undersøgelser derude. Vi skal afklare brandårsagen i løbet af dagen og kan endnu ikke sige noget om, hvorvidt branden har været påsat, og om der er sammenhæng mellem bilbrandene, siger Janni Lundager, kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi.

Læs også Flere biler udbrændt natten til søndag

Hvis man har set eller hørt noget i forbindelse med bilbrandene, kan man kontakte Østjyllands Politi på 114.

Branden torsdag aften foregik på Gudrunsvej i Aarhus V. Foto: Google Maps