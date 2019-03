Efterskole evakueret: Ilden opstod på elevværelse

Det er ikke mere end tre måneder siden, at en brand hærgede Rønde Efterskole på Djursland. Det samme kunne have sket for Efterskolen for Scenekunst i Malling mandag eftermiddag.

Heldigvis gik det ikke så galt.

Branden opstod omkring klokken 16.00 på et værelse, som to elever boede på. Eleverne var på værelset, da flammerne brød ud, og det var også dem, der opdagede, at der var ild i vindueskarmen.

- Alle 81 elever blev evakueret og sendt over i dansesalen. Brandvæsnet og politiet kom meget hurtigt derefter, og der gik heldigvis ikke lang tid, før de havde det hele under kontrol, siger Michael Brink, der underviser på skolen.

Han fortæller også, at både politiet og brandvæsnet var nervøse for, at der ville ske det samme for efterskolen i Malling, som der skete for Rønde Efterskole i slutningen af januar.

- Heldigvis var det bare en lille brand, og alle elever er ved godt mod og har det rigtig godt, siger Michael Brink.

Næsten alt er som det plejer

Østjyllands Brandvæsen fik slukket branden kort tid efter, at den opstod. Herefter gik eleverne tilbage til det, de var i gang med, og alt forløber nu, som det plejer.

Det eneste, der er anderledes, er, at de to elever må overnatte på et andet værelse i nat.

- Værelset har ikke taget så meget skade, men det lugter lidt af røg. Så eleverne har fået et andet værelse, siger Michael Brink.

Østjyllands Politi ved endnu ikke, hvordan branden er opstået.

- I løbet af de næste par dage vil der blive foretaget en brandundersøgelser, siger vagtchef Peter Tolstrup fra Østjyllands Politi.