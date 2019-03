Brætspil hitter: Kom hinanden ved uden mobiltelefon

De fleste kender nok til Ludo, Backgammon og Stratego, men der er næppe mange, der kan prale af et brætspilsrepetoir på 400 spil.

Det er ikke desto mindre udvalget af brætspil til Aarhus Brætspilsfestival, hvor 800 brætspilsentusiaster over weekenden har dystet i alverdens forskellige spil.

Brætspil er blevet så populært, fordi det er et modtræk til alt det digitale og det med, at alting kan ordnes hurtigt. Marianne Levinsen, fremtidsforsker

- Jeg er her i dag for at få nogle sociale relationer, og jeg er kommet helt alene. Jeg har meldt mig som frivillig, igen for at få flere sociale relationer og en masse brætspilshygge, siger Melanie Hansen, der er en af de mange deltagere til arrangementet.

Nogle af spillene har noget mere avancerede regler end Ludo og Skak.

En af de mange andre entusiaster, hun mødte allerede om fredagen til festivalen, var Marie-Louise Albertsen fra Aarhus.

- Jeg synes, det er fedt, at man kommer lidt ud og kigger hinanden i øjnene og har noget fysisk i hænderne, det er en kontrast til det, vi sidder med hele tiden med computerspil og arbejde, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Melanie Hansen og Marie-Louise Albertsen har spillet sammen siden fredag, selvom de ikke kendte hinanden inden festivalen.

Og Marie-Louise Albertsen er ikke den eneste, der er glad for et alternativ til den digitale livsstil. Interessen for brætspil vokser nemlig støt landet over.

- Brætspil er blevet så populært, fordi det er et modtræk til alt det digitale og det med, at alting kan ordnes hurtigt. Det er noget, man er i nu og her, og man har det hyggeligt og har en oplevelse sammen ved at spille på bræt, siger Marianne Levinsen, der er fremtidsforsker.

Cafeerne er efterspurgt

Hvis man gerne vil lidt væk hjemmefra og spille sine brætspil, er der andre muligheder end den årlige festival. Brætspilscafeer er nemlig de seneste år begyndt at skyde op rundt omkring.

På brætspilscafeerne kan man få noget koldt at drikke, mens man spiller brætspil og taler med hinanden.

- Jeg synes, at Aarhus manglede et sted, hvor man kunne komme ned og være fælles om noget, spille et brætspil og hygge sig uden at tænke på deres mobiltelefoner, siger Jesper Overgaard, der ejer Aarhus Brætspilscafe.

Også han mærker, at efterspørgslen er stor, for kort tid efter åbningen af hans første cafe åbnede han endnu en.

Over weekenden har omkring 800 brætspilsentusiaster spillet på festivalen.

- Vi havde ikke plads til alle de folk, der ville ind og spille, så vi var nødt til at afvise folk hver eneste aften hernede, og det var jeg selvfølgelig lidt ked af, så jeg åbnede en mere, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Om tendensen fortsætter er svært at sige med sikkerhed, men en, der har et kvalificeret bud på fremtiden, er fremtidsforskeren.

Marianne Levinsen mener, at brætspillenes popularitet er et modtræk til den højteknologiske hverdag.

- Jeg tror, vi vil se en stigende interesse. I det hele taget det med at foretage noget andet, når vi sidder og drikker kaffe eller spiser, vil vi se en stigning i, men om det kun er brætspil, det er straks lidt sværere at sige, siger Marianne Levinsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom brætspillene bliver mere og mere populære, så har Melanie Hansen været nødt til at rejse helt fra Vejle for at være med.

Men det er ifølge hende hele turen værd.

Melanie Hansen tog alene fra Vejle til Aarhus for at være med til brætspilsfestivalen.

- Det er jo ikke alle steder, der er brætspilsfestival, og så har det jo være kæmpe stort de andre år, så jeg tænkte, at det ville jeg også med til. Og så var der ikke lige nogen, der ville med, og så tog jeg bare afsted alene, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Årets brætspilsfestival startede fredag og slutter søndag.