Bortvist gæst slog tyrolerbar-bestyrer i ansigtet

En 25-årig mand er blevet sigtet for vold, efter at temperamentet sent fredag aften kogte over på en bar i det centrale Aarhus.

Den 25-årige mand var gæst på Heidi’s Bierbar i Klostergade, da han kl. 23.30 blev bortvist fra stedet af barens bestyrer.

Den unge værtshusgæst var dog langtfra tilfreds med at blive sendt ud i aftenkulden. Ifølge Østjyllands Politi slog han den 26-årige bestyrer midt i ansigtet med et knytnæveslag.

- En dørmand fik i første omgang den 25-årige ud fra stedet, og da politiet efterfølgende kom til stedet, blev den 25-årige anholdt og medtaget til Politigården, fortæller Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Den 25-årige mand er nu sigtet for vold.

Episoden fandt sted på Heidi’s Bierbar i Klostergade. Foto: Google Maps