Borgmestre med plan for Horsens Fjord: - Vil nærmest skabe en Camino

Der er masser af natur i Østjylland, og i disse dage er det lige vejr til at komme ud og nyde det.

I Horsens, Odder og Hedensted Kommune håber de også på, at mange borgere i fremtiden vil udnytte naturen i de tre kommuner. Derfor præsenterede de i dag, onsdag, et naturprojekt ved navn "Naturområde Horsens Fjord" ved Sondrup Strand.

Målet med projektet er at gøre naturen mere tilgængelig for såvel borgerne i de tre kommuner som for turister.

- Nærheden til vand og rekreative områder er noget, vi ved, trækker i rigtig mange mennesker, og selvfølgelig også vores turister, vi skal give dem endnu flere muligheder, når de er i vores område, siger borgmester i Horsens Kommune, Peter Sørensen (S), til TV2 ØSTJYLLAND.

En østjysk Camino

En af tankerne bag det fælles projekt for de tre kommuner er, at der skal være en bedre sammenhæng mellem naturen på tværs af Hedensted, Horsens og Odder.

- Vi vil gerne prøve at binde de tre kommuners fjord- og naturområder sammen, vi vil skabe en Camino nærmest, siger Peter Sørensen.

- Samtidig vil vi fortælle fortællingen om, hvad det her er for et naturområde, hvad det er for en fjord, hvem der har boet her før, og så skal der skabes nogle flere åndehuller, som vi som borgere og turister kan færdes i.

Start med skiltningen

I august mødes udvalg fra de tre kommuner til et fællesmøde for at sætte en retning og finde ud af, hvad første trin i området skal være.

Borgmester i Odder Kommune, Uffe Jensen (V), har et forslag til, hvad man kan tage fat på som det allerførste i naturområdet.

- Umiddelbart kan jeg spille ind med, at det ville være noget med skiltning. Altså begynde at få lavet historien og fortællingen om, hvad det her område rummer, fra istiden og hvordan det hele er skabt. Der er utrolig mange historier at fortælle fra Hou i nord til syd for Snaptun, og en skøn tur kunne det blive rundt, siger han og fortsætter:

- Jeg er helt klar over, at det vil komme til at tage nogle år at udvikle, for det koster selvfølgelig penge. Men det kan gøres i etaper, og et langt stykke hen ad vejen er vi jo allerede i gang. Det kan bare udbygges yderligere, og det er det vi tre kommuner har givet startskuddet til i dag.