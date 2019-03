Borgmester går af efter ni år: Alderen spiller en rolle

Ved udgangen af marts skal Skanderborg Kommune have ny borgmester. Jørgen Gaarde (S), som har siddet på pinden i ni år, og i byrådet igennem mere end 21 år, har valgt at gå af.

- Jeg har valgt at stoppe som borgmester. Det er et udtryk for de lange arbejdsdage og arbejdsuger, som ikke levner tid til andet, fortæller Jørgen Gaarde (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er ikke en beslutning, han har taget fra den ene dag til den anden.

- Jeg har over et stykke tid overvejet, om jeg skal stoppe, og det gør jeg så nu, siger Jørgen Gaarde.

Det har ikke været let for borgmesteren at træffe beslutningen, som har været indbegrebet af Skanderborg i rigtig mange år.

- Det er en svær beslutning at træffe, for det fylder så meget. Omvendt skal jeg ikke sige andet, end at alderen spiller en rolle. Den måde jeg vil være borgmester på, skal udfyldes fuldt og helt, og det kan nye unge kræfter komme til med, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortæller, at der var en række ting, han gerne ville have styr på, inden han går af. Og han mener selv, at han afleverer en kommune til den næste borgmester, som er i fremgang på mange områder.

- Det har modnet sig over noget tid, og nu blev det. Det kunne også have været senere. Jeg havde nogle ting, jeg gerne ville have sluttet af på forskellig vis, siger Jørgen Gaarde (S).

BLÅ BOG: Jørgen Gaarde (S): Jørgen Gaarde (S) er borgmester i Skanderborg Kommune, hvilket han har været siden 2010. Han er herved formand for Økonomiudvalget. Han har været byrådsmedlem siden 1998. Derudover er Jørgen Gaarde næstformand i Central Denmark EU Office (CDEU). Inden Jørgen Gaarde blev borgmester fungerede han, sideløbende med byrådsmedlemskabet, som skoleinspektør for Stilling Skole. Jørgen Gaarde er uddannet skolelærer fra Marselisborg Seminarium i 1979. Sammen med konen Susanne bor han i Skanderborg.

Udvalgsformand tager over

Når Jørgen Gaarde stopper til marts, så bliver det udvalgsformand Frands Fischer (S), der overtager posten.

- Jeg er sikker på, at Frands hurtigt kan sætte sig i stolen og blive borgmester på sin egen måde. Der er ingen borgmester, der er ens, og jeg håber, han præger jobbet på sin egen måde.

Frands Fischer (S) har været byrådsmedlem siden 2010, hvor Jørgen Gaarde blev borgmester.

- Vi blev som gruppe først orienteret om det i søndags og siden er det gået slag i slag, fortæller Frands Fischer til TV2 ØSTJYLLAND.

Frands Fischer (S) bliver fra slutningen af marts ny borgmester i Skanderborg Kommune.

Han er stolt og beæret over, at den socialdemokratiske gruppe har peget på ham.

- Jeg har haft en ambition om at blive borgmester på et tidspunkt, men havde ikke regnet med det skulle være nu, siger Frands Fischer.

Vil komme mere ud til folk

Den kommende borgmester fortæller, at han har stor respekt for Jørgen Gaarde, og at han på nogle områder vil gøre lidt ligesom ham. Men han vil også ændre nogle ting.

- Jeg vil være en borgmester, der i endnu højere grad kommer ud og taler med folk, fortæller han.

Her handler det også om, hvordan han er som person, som vil smitte af på, hvordan han vil agere som borgmester, siger Frands Fischer.

- Jeg har min facon og min personlighed, og den skal jeg have bragt i spil i forhold til det her.

Her vil han især have fokus på, at byrådsmedlemmerne skal komme hinanden mere ved.

- Noget af det jeg vil prioritere rigtig meget er dialogen og kontakten til andre byrådsmedlemmer. Ikke kun fagligt, men også med flere sociale arrangementer, så vi som personer kommer tættere på hinanden. På den måde er det også lettere at komme frem til fælles løsninger, siger Frands Fischer.

Jørgen Gaarde ved ikke, hvad han vil lave, når det endeligt er slut som borgmester - udover at slappe mere af.

- Jeg ved så meget, at jeg skal ikke leve et liv med den fart på, så meget kan jeg sige.