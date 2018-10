Borgmester om lukning af børneby: - Vores ambitioner er for høje

Indtil torsdag d. 27. september var Toubro Børneby så godt som sikret, at det ikke var den skole, der var nødsaget til at lukke grundet besparelser i Norddjurs Kommune. Men netop den torsdag morgen var beskeden en anden.

Derfor protesterer adskillige borgere nu over, at skolen skal lukke. Klokken 16 stod borgere fra Trustrup og Lyngby, som er de to byer, der benytter sig af skolen, foran rådhuset i Norddjurs Kommune.

Og de ventede ligeledes på politikerne, da de kom ud fra et økonomiudvalgsmøde her til aften.

- Det er ganske uretfærdigt. Enhver kan se, at det område, vi har herude, det er helt forrykt, at kommunen vil lukke det ned, siger Marie Petersen fra Trustrup til TV2 ØSTJYLLAND.

Tidligere på dagen har borgerne i Trustrup demonstreret ved, at de har sat både huse og selve byen til salg, fordi de mener, at byen ikke har en fremtid uden en skole.

En anden som også er frusteret er formand for Toubro Børneby, Svend Janerka.

- Problemet er, at hele samfundet lukker ned. Det vil det, hvis lokalplanen ikke følges, hvem tør så at bo herude, siger han.

Hvis en kommunalbestyrelse ikke kan følge en selvgiven plan, så kan man jo ikke stole på nogen Svend Janerka, formand, Toubro Børneby

Og han fortsætter:

- Hvis en kommunalbestyrelse ikke kan følge en selvgiven plan, så kan man jo ikke stole på nogen.

Står med en dårlig sag

Borgmester i Norddjurs Kommune, Jan Petersen (S), fortæller, at kommunens strategi er blevet lagt om, efter at den skal spare 115 millioner kroner årligt.

- Det har været en bevidst strategi, at vi har forsøgt at få Lyngby-Trustrup området op at køre. Jeg må bare tilstå, at vi ikke har penge til at fortsætte. Vi har ambitioner der er højere, end det vi kan indfri. Vores indtægter er for lave, siger Jan Petersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg står med en dårlig sag, fordi vi som kommune står med en dårlig sag Jan Petersen, borgmester, Norddjurs Kommune

Prioriteringerne er blevet anerledes for kommunen grundet den stramme økonomi, som også har krævet centralisering i byrådet.

- Vi har bare ikke råd til at gøre det nok, selvom vi gerne ville. Jeg står med en dårlig sag, fordi vi som kommune står med en dårlig sag, fordi vi skal lukke ned, siger Jan Petersen.

Håber for fremtiden

Bekymringen omkring den lange rejsetid til skolen er noget, som Marie Petersen bekymrer sig om.

- Hvis I tænker på, at der kommer til at sidde 5-årige i bus i flere timer hver dag. Vi ved, at når vi henter børn i børnehaven, så skal vi snakke med dem hele tiden for, at de ikke falder i søvn. Hvordan tror du en skolebus med sovende børn vil se ud?, spørger hun.

Jeg synes, at politikerne skulle skamme sig over at behandle børn på den måde Marie Petersen, demonstrant, Trustrup

Den politiske beslutning sætter stærke følelser i gang hos hende.

- Altså, jeg synes, at politikerne skulle skamme sig over at behandle børn på den måde. Jeg bliver ked af det, siger Marie Petersen grådkvalt.

Jan Petersen forstår frustrationen, men håber på en god afvikling af konflikten.

- Jeg forstår godt, at vi lige i øjeblikket kun kan se problemer i det her, men jeg håber, at vi kan komme videre sammen, siger Jan Petersen.

Borgerne i Trustrup-Lyngby kan indsende høringssvar indtil fristen udløber i morgen. En høringsfrist, som også borgmesteren beklager, kun har varet fem døgn.

