Borgmester om kritik i Ry-sagen: Der vil blive strammet op

- Vi er selvfølgelig ikke glade for konklusionen, men vi kendte den næsten på forhånd, da den er magen til det, vores egen advokatundersøgelse viste, siger Jørgen Gaarde (S), borgmester i Skanderborg Kommune.

Læs også Væsentlige fejl i Ry-sagen, hvor 16-årig blev overfaldet med benzinbombe

Den 6. februar 2017 står klar i erindringerne for de fleste i Ry og også på rådhuset i Skanderborg Kommune.

En dengang 16-årig dreng mødtes med fire jævnaldrende bag Ry-Hallerne, hvor det udviklede sig til, at den 16-årige fik kastet en flaske med brændende benzin på sig. De fire drenge blev efterfølgende dømt.

Læs også Landsret slår fast: 16-årig skal i fængsel i Ry-sag

Nu retter Folketingets Ombudsmand kritik af forløbet op til episoden. Der er begået væsentlige fejl af Mølleskolen og Skanderborg Kommune i forhold til gældende regler om notat- og journaliseringspligt og underretningspligt.

En 16-årig dreng i Ry blev den 6. februar 2017 udsat for et overfald med en benzinbombe bag Ry-Hallerne. Foto: Jens Nørgaard Larsen - Ritzau Scanpix

Spørgsmålet er, om episoden med overfaldet kunne være undgået - det kunne den måske, mener ombudsmanden.

- Det er ikke i dag muligt at fastslå, i hvilken udstrækning korrekt efterlevelse af de nævnte regler ville have medvirket til at undgå det samlede forløb, som sagen fik, herunder episoden den 6. februar 2017. Men efter min opfattelse ville korrekt efterlevelse – alt andet lige – have været egnet til at medvirke til at undgå det, skriver Ombudsmanden om episoden.

Læs også Børns Vilkår: Meget hård straf i Ry-sagen

Det mener borgmester Jørgen Gaarde (S) til gengæld ikke, at man kan udlede.

- Det kan ingen jo sige. Ej heller ombudsmanden, siger Jørgen Gaarde (S).

Jeg tror, vi må indrømme, at der også på Mølleskolen har været stærkt fokus på alt det pædagogiske arbejde, og notatpligt og journalisering har spillet en mindre rolle. Jørgen Gaarde (S), borgmester, Skanderborg Kommune

I gang med at rette op

Sagens kerne handler om, at indberetninger er blevet overhørt i forløbet op til overfaldet.

- Det er jo indlysende, at vi gerne ville have haft, at notatpligten og journaliseringspligten var blevet opfyldt. Det havde vi helst set, siger Jørgen Gaarde (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Ry-sagen: Skole brød lovkrav før elevers angreb med benzinbombe

Her har der været fokuseret for meget på andre ting på Mølleskolen, mener han.

- Jeg tror, at vi må indrømme, at der også på Mølleskolen har været stærkt fokus på alt det pædagogiske arbejde, og notatpligt og journalisering har spillet en mindre rolle, siger Jørgen Gaarde.

Det skal ændres fremover, fortæller borgmesteren.

- Der bliver strammet op på viden om, hvordan man journaliserer og tager notat. Det har vi brug for.

02:07 Historien bag Ry-sagen. Arkiv. Luk video

Undervist ansatte i notatpligt

For 2. viceborgmester Martin Frausing Poulsen (DF) er ikke overrasket over ombudsmandens kritik.

- Jeg er desværre ikke overrasket over det, fordi jeg har været sagen igennem, og kan se, at der er begået fejl, siger Martin Frausing (DF) til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvorfor er det vigtigt, at man ikke begår sådan nogle fejl?

- Det er det, som kommunens forskellige afdelinger skal handle ud fra. Det er hovedhjørnestenen i en troværdig borgerbehandling, at man kan have tillid til, at henvendelser bliver taget seriøst, siger Martin Frausing (DF).

Ifølge borgmesteren så har man undervist ansatte i, hvordan man skal tage hånd om notatpligt og indberetninger, så der ikke sker en lignende episode, som ombudsmanden kritiserer.

- Vi har fulgt op med et undervisningsforløb for vores ansatte – mere end 1000 har været igennem, og det er selvfølgelig her, vi skal gøre det endnu bedre, siger Jørgen Gaarde (S).

Han slår desuden fast, at borgerne i Skanderborg stadig kan have tillid til, at deres indberetninger bliver taget alvorligt.

- Borgerne bliver absolut hørt, det gjorde de også tidligere og også nu.