Borgmester lovpriser ny budgetaftale - danser uden om heftig kritik fra DF

29 ud af 31 byrådsmedlemmer i Aarhus Kommune stemte natten til fredag for et nyt budgetforlig, som ifølge borgmester Jacob Bundsgaard (S) vil give et løft på omkring 200 millioner kroner om til året velfærd over en fireårig periode.

Ifølge borgmesteren vil pengene blandt andet komme skolebørn, socialt udsatte og klimaet til gode.

Kun to byrådsmedlemmer stemte imod budgetforliget. En af dem, rådmand for Sundhed og Omsorg, Jette Skive (DF), forlod forhandlingerne i protest. Ifølge hende bliver der ikke sat penge nok af til ældreområdet i budgetforliget.

Aarhus' borgmester Jacob Bundsgaard er hyklerisk, arrogant og favoriserer sine partifæller, mener Jette Skive. Foto: Liselotte Sabroe - Ritzau Scanpix

Stikker blår i øjnene på borgerne

TV2 ØSTJYLLAND fangede sent torsdag Jette Skive, og hun havde ikke pæne ord tilovers for hverken socialdemokratiet eller borgmester Jacob Bundsgaard, som hun kalder "meget arrogant".

- Jeg kan ikke sidde og se på, at socialdemokratiet er kommet til magten på en løgn. De har snakket velfærd hele valgkampen, og når man så ikke vil tilgodese de ældre i budgettet, så er det at stikke blår i øjnene på borgerne fra borgmesterens side, sagde Jette Skive til TV2 ØSTJYLLAND.

Penge følger ikke med

Rådmanden ser en stor økonomisk udfordring, når det gælder de mange handicappede, der i de kommende år vil blive pensionister.

I budgettet er der afsat et massivt løft på godt 69 millioner til socialområdet, hvilket Jette Skive i sig selv er godt tilfreds med. Pengene skal blandt andet være med til at sikre et løft på handicapområdet.

Problemet er, ifølge Jette Skive, at pengene ikke følger med, når mennesker med handicap bliver pensioneret. Det gør sig gældende på trods af, at de fortsat har brug hjælp.

Jette Skive frygter, at det kommer til at ramme ældreplejen hårdt de kommende år, da pengene skal findes på besparelser på ældreplejen generelt.

Jacob Bundsgaard kan ikke forstå kritikken, eller at Jette Skive (billedet) har forladt forhandlingerne.

Kan ikke for forstå kritik

Ifølge Jette Skive ville Jacob Bundsgaard ikke afsætte mere end otte millioner kroner til området. Derfor forlod hun mødet.

- Borgmesteren er meget arrogant. Man kan mistænke ham for at tilgodese de socialdemokratiske rådmænd i stedet for de områder, hvor vi andre sidder, lyder det fra Jette Skive.

Borgmesteren stiller sig fredag morgen uforstående over for, at Jette Skive forlod forhandlingerne.

- Det, synes jeg, er ærgerligt, men vi har lavet et budgetforlig i nat, der fordeler omkring 2 milliarder til velfærd i de næste fire år, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Jacob Bundsgaard vil ikke svare direkte på anklager om at være hyklerisk, arrogant, eller for at tilgodese de socialdemokratiske rådmænd i stedet for andre.

- Jeg kan oprigtig talt ikke forstå kritikken, eller at DF har forladt forhandlingerne. Aftalen indeholder det største løft, der er givet på ældreområdet i mange år. Det, synes jeg, er at forholde sig til kritikken og give et substantielt svar, siger han

Ifølge Jacob Bundsgaard gør aftalen op med en række år, hvor det har været økonomisk stramt i Aarhus Kommune.

TV2 ØSTJYLLAND har natten til fredag modtaget små 20 pressemeddelser fra politikere i Aarhus Kommune. Her kan du læse borgmesterkontorets udlægning af det nye budgetforlig.