Borgermøde om bus-besparelser trak 200 bekymrede

Region Midtjylland vil stoppe finansieringen af en række regionalruter fra 1. april 2019. Samlet set skal der spares 60 millioner kroner på kollektiv trafik. Midttrafik har i samarbejde med kommunerne og Region Midtjylland fundet finansiering af regionalruterne frem til køreplanskiftet 30. juni 2019.

Der er jo mange, der er afhængige af, at busserne kører. Preben Norup, formand for Brædstrup Lokalråd

Kommunerne har siden oktober haft mulighed for at træffe beslutning om eventuelle alternative løsninger.

I Brædstrup er mange borgere bekymrede over udsigten til at flere af byens budsforbindelser til Silkeborg og Horsens bliver beskåret og får færre afgange.

Derfor var omkring 200 mødt frem til et borgermøde i Brædstrup tirsdag aften.

Preben Norup, formand for Brædstrup Lokalråd, frygter, at færre busafgange kan få folk til at lade være med at flytte til området.

I Brædstrup er mange borgere bekymrede over udsigten til at flere af byens budsforbindelser til Silkeborg og Hordsens bliver beskåret og får færre afgange. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD

Det er rute 110, som kører mellem Horsens og Silkeborg via Brædstrup, der er livsnerven for Brædstrup med meget stor belægning i morgen- og eftermiddagstimerne, og den sikrer samtidigt forbindelsen til de små byer Lund, Nim og Åstruplund.

Midttrafik har tilkendegivet, at man forventer, at regionen kan finansiere i alt 6 dobbeltture i morgen- og eftermiddagstimerne mellem Silkeborg og Horsens, samt 3 dobbeltture på lørdage og 2 dobbeltture søn- og helligdage.

Det anbefales dog, at der laves ekstra betjening på strækningen Brædstrup-Horsens pga. den store passagermængde. Der foreslås derfor en udvidelse af rute 502 Brædstrup – Voerladegård – Skanderborg.