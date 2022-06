Tvillingeforældre vil have mere barsel: Nu er de tættere på målet

Hos forældre, der får tvillinger, ser man ifølge Helle Birkholm-Buch også flere stressbelastningsreaktioner, dårligere ægteskabelig trivsel og flere problemer med angst og depressive symptomer, end man gør hos enkeltfødende familier.

- Der ved vi jo, at det er forhold, som påvirker forældre-barn relationen negativt, så når vi ser på, hvordan trives mor og far, så er det jo ikke bare for, at mor og far skal have det godt, så er det, fordi vi ved, at det har en effekt på forældre-barn relationen og på børnenes udvikling, så derfor er det centralt at se på familien som en samlet helhed.

Pengene skal passe

Nu når borgerforslaget har rundet 50.000 underskrifter er folketingspolitikerne altså tvunget til at forholde sig til det, men der er ingen garanti for, at det kommer til at gøre en forskel.

- Vi vil gerne være med til at se på borgerforslaget og være med til at se, hvad det vil koste. Og hvor vi kan finde de penge, hvis det skal blive til virkelighed, har folketingspolitiker Katrine Robsøe (RV) udtalt til TV2 ØSTJYLLAND.

- Men vi skal også have pengene til at passe.